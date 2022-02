Rodrigo Mussi vai ao 'Mais Você' e leva cantada de Ana Maria Braga: ''Um espetáculo''

Apresentadora Ana Maria Braga recebeu Rodrigo Mussi no Mais Você e elogiou beleza do brother

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 09h39

A participação de Rodrigo Mussi no Mais Você rendeu até cantada de Ana Maria Braga (72).

Antes de começar o café com o eliminado do BBB22, nesta quarta-feira, 02, a apresentadora não perdeu a oportunidade de admirar a beleza do ex-brother.

"Primeiro que você é um moço lindo, é uma pena que queria sentado aqui no meu lado", falou Ana Maria Braga para ele.

- BBB22: Rodrigo se surpreende com mensagens de Anitta e pede desculpa à cantora: ''Me perdoa''

Sem vê-lo pessoalmente, ela contou como sabe de sua beleza. "A minha produção e as meninas disseram que pessoalmente você é um espetáculo... você tá ficando vermelho aí", brincou a famosa com o convidado.

Logo de início, Rodrigo Mussi comentou para Ana Maria Braga como está após deixar o BBB22. "É um choque quando sai, sai muito assustado, não dormi hoje, fiquei vendo as notícias, vi aonde eu errei, que eu já imaginava, fiquei abismado com muito carinho que recebi hoje", contou ele.

Rodrigo Mussi recebe recado da ex-namorada

Após sair da casa, Rodrigo Mussi participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28) e recebeu várias surpresas.

Além de ver os comentários da cantora Anitta (28) sobre ele, o brother ainda foi surpreendido com uma ligação de vídeo ao vivo da ex-namorada.