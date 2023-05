Após boatos de rivalidade, Celso Portiolli surge com Tadeu Schmidt: ''Intrigas''

Em vídeo, Celso Portiolli faz brincadeira com Tadeu Schmidt após surgir em foto com Boninho

Cheio de graça, o apresentador Celso Portiolli (55) não perdeu a oportunidade de fazer uma brincadeira com o vídeo postado por Tadeu Schmidt (48) nesta quarta-feira, 03. Após meses intensos de BBB 23, o global surgiu comemorando uma noite de sono bem dormida e o funcionário do SBT usou a imagem para fazer uma montagem.

Colocando seu rosto logo atrás do jornalista, o comunicador da empresa de Silvio Santos (92) surgiu sorrindo e brincou sobre serem amigos, em meio a boatos de que ele seria escalado por Boninho (61) para a próxima edição do Big Brother Brasil. Tudo isso porque, Celso apareceu ao lado do diretor global em um casamento, nos últimos dias.

"Tentaram fazer intrigas entre a gente, masssss", escreveu Portiolli ao compartilhar o vídeo com montagem.

Nos comentários, Tadeu Schmidt e outros apresentadores se pronunciaram. "CEL-SO! Não podia ter mostrado a imagem original!", falou o comandante do reality show da Globo. "Lindos", elogiou Tiago Leifert (42).

Veja o vídeo de Celso Portiolli e Tadeu Schmidt:

Boninho encontra Roberto Justus e Celso Portiolli em festa

Neste final de semana, o diretor Boninho, do Big Brother Brasil, encontrou outros veteranos da TV ao prestigiar o casamento de um amigo em comum. Ele mostrou fotos ao lado do apresentador Celso Portiolli, do SBT, e de Roberto Justus (68), que já foi apresentador na Record TV.

Os três posaram sorridentes em fotos nas redes sociais. “Comemoração dupla! Casamento do nosso amigo Dr. Fernando Maluf e aniversário do Roberto Justus com Celso Portiolli, Ana Paula Siebert e Ana Furtado”, disse o diretor da Globo na legenda da foto.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre o encontro deles. “Os maiores da TV”, disse um seguidor. “Evento de milhões”, afirmou outro. “Cara, que legal mostrar que concorrentes são amigos”, declarou mais um.