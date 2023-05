Tadeu Schmidt cai no choro ao receber homenagem dos ex-BBBs: ''Me pegou em cheio!''

Apresentador Tadeu Schmidt vai às lágrimas com recados carinhosos dos participantes do Big Brother Brasil 23

Após o fim do Big Brother Brasil 23, o apresentador Tadeu Schmidt (48) não segurou a emoção ao ser surpreendido com recados dos participantes da temporada. Em vídeo publicado na terça-feira, 02, o comandante da atração caiu no choro com palavras carinhosas dos ex-BBBs.

Nas imagens, os ex-brothers e sisters agradeceram ao jornalista pelo acolhimento durante toda a edição e rasgaram elogios ao artista.

Emocionado, o apresentador disse: "A gente cria uma conexão tão grande com os participantes do BBB e fica naquela coisa de querer o bem e torcer por todos eles, para que dê tudo certo dentro e fora da casa. E se quer saber como me emocionar é falar dessas pessoas queridas que passaram dentro da casa".

Nos comentários do vídeo publicado pela conta oficial do BBB no Instagram, Tadeu ainda escreveu: "Surpresa mais linda da história! Me pegou em cheio! Amo vocês! Quando terminou o BBB22, eu fiquei pensando “será que vou conseguir gostar tanto dos próximos participantes?”. A resposta veio da maneira mais linda: amo vocês! Novos jogadores virão, o BBB24 é logo ali… Mas vocês vão morar pra sempre no meu coração! Obrigado, BBB23!"

Em seu perfil no Instagram, na manhã desta quarta-feira, 03, Schmidt celebrou sua primeira noite no ano com 8 horas de sono.

Confira a homenagem que Tadeu Schmidt ganhou dos ex-brothers:

Após fim do BBB 23, Tadeu Schmidt curte passeio com a esposa

O apresentador Tadeu Schmidt curtiu o seu primeiro dia de férias após o fim do BBB 23, da Globo, para fazer um passeio com a esposa, Ana Cristina Schmidt. Em uma rara aparição em público juntos, os dois foram fotografados durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

O comunicador apareceu sorridente e com direito a look despojado para aproveitar o momento com a amada. Os dois, que são pais de Valentina e Laura, foram flagrados trocando carinhos e conversando durante a tarde de folga.

Tadeu Schmidt comandou a sua segunda edição do Big Brother Brasil neste ano. No dia 25, o público do reality show descobriu que Amanda Meirelles foi a escolhida como a campeã do BBB 23. Ela levou para casa o prêmio de R$ 2.880.000, além de um carro 0km e outros prêmios que ganhou ao longo do programa.