Diretor da Record abre o jogo sobre suposta rixa com Boninho: "É meio normal"

Diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli falou pela primeira vez sobre suposta rixa com Boninho e cópias de realities

Prestes a estrear a primeira temporada do reality A Grande Conquista, na Record TV, Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, garantiu que não alimentam uma rivalidade contra Boninho, diretor do Big Brother Brasil.

A declaração do diretor aconteceu durante coletiva de imprensa da pré-estreia de A Grande Conquista. Carelli ainda confessou que já copiou algumas dinâmicas apresentadas pelo chefão da TV Globo.

"Com relação ao embate criado nas redes entre os dois diretores, isso não existe. O universo dos realities é muito rico e isso retroalimenta esse universo, é meio normal. Algumas coisas são cópias mesmo. Isso acontece muito e tem acontecido mais agora", disse.

A Grande Conquista se trata do novo reality de confinamento da Record TV, que estreia oficialmente na próxima segunda-feira, 8. O programa, que será apresentado por Mariana Rios, pretende abordar a disputa entre famosos e anônimos pelo prêmio de R$ 1 milhão.

Ainda durante a coletiva, Carelli foi questionado sobre como a emissora vai se posicionar com ataques de torcidas organizadas durante as votações, algo que foi extremamente criticado pelos telespectadores do BBB 23 após a vitória de Amanda Meirelles.

Segundo o diretor, a produção tem preparado estratégias que devem movimentar não apenas o jogo, mas também o público. "Isso é uma questão, mas a ideia é surpreender", disse, sem negar a preocupação.

"Muita coisa dentro da dinâmica do programa vai mudar, o tabuleiro do xadrez vai mexer tanto, que vai ser difícil os fãs se precaver em relação a como será a próxima votação. Não é linear", completou.

Leia também: Ana Furtado e Boninho celebram os 16 anos da filha, Bella

Conforme Mafran Dutra, diretor de produção da Record TV, a emissora tem utilizado um sistema moderno para impedir o uso de robôs em votações populares: "Nós temos alguns mecanismos técnicos que suportam votações fora do padrão".

Ele garantiu que números exagerados são monitorados o tempo inteiro. "Dentro das nossas regras temos a autonomia de, percebendo alguma coisa que está fora do padrão de comportamento de votação humana, de fazer revisão e ajustes necessários", afirmou.