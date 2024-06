Angélica surpreende ao revelar motivo para sair da Globo: ‘Não acreditava mais’

Após anos de especulações, Angélica revela os bastidores de sua saída e explica o motivo do encerramento do contrato com a Globo

Durante sua participação no Wow Cast, Angélica surpreendeu ao revelar o motivo por trás do encerramento de seu contrato com a Globo. Após quatro anos ‘desempregada’, a apresentadora abriu os bastidores de sua saída e explicou que a decisão foi motivada pelo ‘desgaste’ no relacionamento com a emissora e a vontade de se reinventar.

Sincera, Angélica revelou que sentiu um desgaste semelhante ao que ocorre em relacionamentos pessoais. Ambas as partes perceberam que não tinham mais nada a oferecer uma à outra, o que motivou o encerramento do contrato: "Eu não cheguei e falei: 'Não quero mais, vou sair da TV Globo'”, iniciou seu relato sobre a emissora.

“Foi uma construção, desgaste, igual relacionamento, muito profissional o desgaste, mas foi um desgaste. Chegou um momento em que um olhou para a cara do outro e falou: 'Não tenho mais o que fazer e você não tem mais o que me dar", disse a apresentadora, que foi contratada pela Vênus Prateada por cerca de 24 anos.

Inclusive, Angélica aproveitou para revelar que demorou para anunciar sua saída e que chegou a trabalhar na emissora sem que ninguém soubesse do fim de seu contrato: "Já tinha saído há mais de um ano da Globo e as pessoas não sabiam, porque quando eu fiz o 'Simples Assim', já estava sem contrato, era por obra, a gente decidiu assim", ela explicou.

Além disso, a esposa de Luciano Huck contou que foi difícil se adaptar ao ‘desemprego’: "É estranho porque eu estava muito acostumada e é muito ruim você estar acostumado também, porque fica numa zona de conforto, que de conforto não tem nada, porque você está ali sem evoluir, você vai emburrecendo em algumas coisas, fica parado”, disse.

Apesar das dificuldades, ela encontrou na liberdade uma nova forma de trabalhar: “Isso abriu horizontes. Estava muito engessada, culpa minha mesmo, porque estava muito bom ali, não é que algum empresário, emissora, alguém me colocou nesse lugar. Tem o sofrimento, a abstinência daquela coisa diária, da equipe, do lugar e isso demora”, contou.

“Depois que passa é uma libertação porque você cria outras disciplinas e vê o quanto é capaz também, e isso te empodera, te deixa forte, num lugar em que eu estava me sentindo fraca, em que não acreditava mais em mim", disse a apresentadora, que chegou a retornar para produzir conteúdos em outros canais da emissora, como o Multishow e o GNT.

“Estava me sentindo desenergizada porque não estava feliz. Quando comecei a ver que eu podia produzir um programa que eu queria fazer, me voltar para algo que eu gosto, trazer isso para o público, trocar sobre isso, e isso me fazer brilhar de novo, é uma sensação muito boa”, ela celebrou a nova fase em sua carreira. Vale lembrar que ela está com um novo projeto com a emissora:

