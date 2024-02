Âncora da Band emociona ao quebrar o protocolo para celebrar conquista da filha

Âncora do 'Jornal da Band', Adriana Araújo se emocionou ao receber notícia especial e celebrou uma conquista da filha ao vivo; entenda o que aconteceu

Na noite da última quinta-feira, 22, o 'Jornal da Band' contou com uma notícia inusitada, mas muito especial. Durante a transmissão, a filha da âncora Adriana Araújo foi aprovada em uma residência médica. A equipe decidiu revelar a novidade durante o programa e a mãe orgulhosa emocionou ao ‘quebrar o protocolo’ para celebrar a conquista da herdeira.

Tudo aconteceu no final da transmissão, quando Rodolfo Schneider, colega de bancada da jornalista, decidiu fazer uma surpresa ao lado da equipe. Eles receberam o recado da aprovação e compartilharam com a jornalista e o público durante a despedida. "Só queria mandar um beijo especial para a Giovanna, que é filha da Adriana Araújo", iniciou.

Foi então que o apresentador revelou a novidade: “Ela acabou de saber que passou para a residência médica, que era um sonho. A mamãe está feliz, está emocionada, vai correr agora para dar um beijo na filha. Um beijo para a Giovanna também, eu tenho certeza de que estou falando em nome de toda nossa equipe e dos telespectadores também", ele desejou.

Adriana, visivelmente surpresa, deixou a seriedade de lado e emocionou os telespectadores ao celebrar a novidade de sua herdeira. "Ah! Obrigada! Um beijo, doutora Giovanna, eu estava muito ansiosa por esse resultado!", ela comemorou a conquista da jovem, que inspirou seu primeiro livro, “Sou mãe dela”, onde narra a história da filha.

Durante a gravidez, a apresentadora descobriu que Giovanna foi diagnosticada com hemimelia fibular, uma condição rara que afetou o desenvolvimento dos ossos da perna e dos pés. Além disso, a menina nasceu com apenas dois dedos na mão direita. Por essa razão, ao longo da infância, ela precisou passar por diversas cirurgias e sofreu preconceito.

Ao longo da trajetória da filha, Adriana lutou pela inclusão social e celebrou diversas conquistas, incluindo a formação em medicina de Giovanna. Agora, prestes a se tornar uma especialista, a jornada de jovem continua marcada pelo apoio e determinação de sua mãe. Nas redes sociais, a âncora agradeceu novamente à equipe e comemorou a novidade.

Quem é Adriana Araújo?

Adriana Araújo é uma figura conhecida pelo público dos jornais, tendo trabalhado em diversas emissoras ao longo de sua carreira. A jornalista teve passagens marcantes pela Globo e também pela Record, onde atuou por mais de 15 anos. Depois que deixou a antiga casa há quase dois anos, ela se tornou âncora na Band.

“É uma alegria poder voltar a fazer o que mais amo: trabalhar com notícia e falar com São Paulo, o estado que me acolheu há 15 anos. Estou muito entusiasmada porque vamos usar uma linguagem que eu sempre defendi para a televisão, que é um jornal conversado, sem teleprompter!”, a jornalista celebrou a novidade.