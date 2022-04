Band apostará em novo jornal vespertino com Adriana Araújo

Com Adriana Araújo no comando, Band apostará em novo jornal vespertino, o 'Boa Tarde São Paulo'

A partir da próxima segunda-feira, 4, às 14h, a Band irá estrear o Boa Tarde São Paulo, seu novo noticiário para a faixa vespertina.

Sob o comando da apresentadora Adriana Araújo (46), a atração apostará no dinamismo para fisgar os telespectadores interessados nos principais acontecimentos da maior metrópole do Brasil.

A ideia da emissora que irá concorrer com o Jornal Hoje, da TV Globo, é trazer as maiores notícias da capital paulista, interior e Grande São Paulo. “É uma alegria poder voltar a fazer o que mais amo: trabalhar com notícia e falar com São Paulo, o estado que me acolheu há 15 anos. Estou muito entusiasmada porque vamos usar uma linguagem que eu sempre defendi para a televisão, que é um jornal conversado, sem teleprompter!”, falou a jornalista.

Meia hora de duração!

“À tarde, as pessoas não têm tempo para noticiários longos, elas querem dinamismo. O formato com meia hora de duração tem essa característica. Vai ser um programa ágil, com muita reportagem ao vivo. E para isso vamos contar com a força de todo o Grupo Bandeirantes!", reforçou Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo do canal.

Para Adriana, apresentar um jornal ao vivo é um grande desafio.“2022 começa com a oportunidade de fazer o que sempre defendi: jornalismo ao vivo, com responsabilidade e empatia, do jeito que eu gosto. Se me perguntarem como eu me vejo, é simples: sou uma funcionária da notícia!”, declarou a âncora da Band