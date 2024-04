Ana Maria Braga se desculpa após fazer Gisele Bündchen chorar ao vivo: ‘Emoção’

Ao vivo no 'Mais Você', Gisele Bündchen se emociona após Ana Maria Braga mencionar tema sensível e recebe pedido de desculpas da apresentadora

Durante sua participação no programa 'Mais Você' desta sexta-feira, 19, Gisele Bündchen não conseguiu conter as emoções e recebeu um pedido de desculpas após Ana Maria Braga tocar em um tema delicado. Isso porque a apresentadora citou a partida de sua mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu devido a um câncer em janeiro de 2024.

Enquanto discutiam a nova fase da carreira e o lançamento de seu livro de receitas, Ana Maria emocionou ao abordar o período difícil na vida pessoal da supermodelo: “A gente se solidariza com o seu sofrimento da Vânia, que foi em janeiro deste ano. Digo para as pessoas que perdem a mãe, porque eu já perdi a minha, que a mãe vai do mundo”, iniciou.

“Mas não vai de dentro da gente, ela continua morando dentro da gente, porque tudo leva a ela”, disse a apresentadora, enquanto a supermodelo caia no choro. “Você tem uma família linda, tem a sua irmã gêmea, Patrícia, vocês parecem ser muito unidas, e é muito bom ver você passando isso para o seu filho e sendo brasileira”, Ana Maria completou.

Na sequência, a apresentadora notou que pesou o clima da entrevista e se retratou com a loira: "Desculpe estar te fazendo chorar logo no começo da nossa conversa, mas é essa carga de emoção que faz de você essa mulher que você é, essa mulher verdadeira que a gente admira tanto", ela exaltou Gisele, que ainda estava emocionada e secava as lágrimas.

Vale mencionar que essa não é a primeira vez que a modelo cai no choro ao tocar no assunto. Em uma conversa com Angélica ao GNT, Gisele também se emocionou: "Com o tempo vai ficar mais fácil de falar sem chorar da minha mãe, mas ela faz falta. Sou quem eu sou por causa da minha mãe e do meu pai pelos valores que eles me ensinaram”, disse.

“Mesmo estando longe, não queria fazer nada de errado. As festas, as coisas loucas acontecendo ao meu redor. Queria que eles fossem orgulhosos de mim", Bündchen relembrou o início da carreira e o apoio de Dona Vânia, que partiu no dia 28 janeiro, aos 75 anos. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em tratamento contra um câncer.

Gisele Bündchen mergulha em fase de transformação:

A passagem de Gisele Bündchen pelo Brasil durou menos de 72 horas. Tempo mais do que suficiente para causar um burburinho com proporções que só a gaúcha – uma das brasileiras de maior destaque na história da cena internacional – poderia atingir. Após conquistar as passarelas, hoje, a übermodel alcança também as prateleiras das livrarias.

Encontrar o equilíbrio diante de todo interesse público tem sido seu maior desafio e, em terras brasileiras, não foi diferente! Com agenda cronometrada, ela participou de evento de grife da qual é garota-propaganda e lançou seu livro, Nutrir: Receitas Simples Para Corpo e Alma, tudo na Cidade Maravilhosa; saiba mais detalhes!