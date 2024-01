Mãe de Gisele Bündchen morre aos 75 anos

Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, estava internada em Porto Alegre, em tratamento contra um câncer

A mãe da modelo Gisele Bündchen, dona Vânia Nonnenmacher, morreu aos 75 anos neste domingo, 28. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em tratamento contra um câncer. A informação é da jornalista Kelly Matos, de GZH.

Dona Vânia era bancária aposentada, tendo atuado no Banco do Brasil. Bastante discreta nas redes sociais, ela foi casada com Valdir Bündchen, um professor universitário, com quem teve seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

Até o momento a família não se manifestou sobre a morte de dona Vânia, e não há informações sobre o sepultamento.

Homenagem no aniversário da mãe

Em 2022, Gisele usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial no aniversário de sua mãe. Na ocasião, a modelo compartilhou uma série de fotos ao lado de dona Vânia Nonnenmacher, e aproveitou o espaço para deixar uma bela mensagem para ela.

"Feliz aniversário mãezinha! Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós. Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida! Te amo muito!", escreveu a famosa na legenda.