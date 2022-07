Gisele Bündchen celebra aniversário da mãe com mensagem especial nas redes sociais

Top model brasileira, Gisele Bündchen compartilhou uma série de fotos da mãe e mandou uma mensagem especial de aniversário

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 12h02

Neste sábado, 23, a mãe de Gisele Bündchen (42), Vania Nonnemacher está fazendo aniversário, e recebeu uma mensagem especial da filha nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Gisele compartilhou uma série de fotos ao lado da mãe, e aproveitou o espaço para deixar uma homenagem.

Na legenda do post, Gisele escreveu: "Feliz aniversário mãezinha! Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós. Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida! Te amo muito", declarou Gisele.

E, claro, fãs e amigos de Gisele aproveitaram o espaço para mandar boas energias à Vania em seu aniversário: "Lindas todas juntas! Feliz aniversário linda", escreveu uma seguidora. "Feliz aniversário para sua linda mãe", disse outro. "Mãe, príncipio de tudo, sinônimo de amor!", escreveu a terceira.

Veja a mensagem de Gisele Bündchen para a mãe:

Gisele Bündchen celebra aniversário de 42 anos com vídeo: "Nada é por acaso"

Ainda nesta semana, Gisele Bündchen completou 42 anos de vida e celebrou a data tão especial com um vídeo na natureza. Ativista das questões ambientais, ela aproveitou a data para compartilhar uma mensagem sobre a preservação do meio ambiente e o seu próposito no mundo

Segundo Gisele, fazer sua parte para deixar o mundo um lugar melhor, é o que a motiva."Nada é por acaso, quando as coisas te inspiram e mexem com você, preste atenção! Elas podem estar conectadas ao seu propósito. Fazer a minha parte para deixar o mundo um lugar melhor é o que me move, por isso, estou muito feliz em compartilhar mais esta nova iniciativa que irá apoiar 7 projetos nos diferentes biomas Brasileiros. Afinal, tudo está conectado e esses ecossistemas precisam estar em equilíbrio para que todos possamos prosperar", escreveu a brasileira.

