Gisele Bündchen chora ao relembrar da mãe e reflete sobre os últimos 2 anos

GNT exibe entrevista exclusiva da modelo com Angélica neste sábado, 06; Gisele Bündchen falou sobre a vida dois anos após separação

Neste sábado, 06, Gisele Bündchen conversa com Angélica em uma entrevista exclusiva no GNT. A estrela se emocionou ao relembrar a mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu de câncer em janeiro deste ano, aos 75 anos.

"Com o tempo vai ficar mais fácil de falar sem chorar da minha mãe, mas ela faz falta. Sou quem eu sou por causa da minha mãe e do meu pai pelos valores que eles me ensinaram. Mesmo estando longe, não queria fazer nada de errado. As festas, as coisas loucas acontecendo ao meu redor. Queria que eles fossem orgulhosos de mim", fala emocionada.

Além de falar da família, Gisele reflete sobre as mudanças que passou nos últimos dois anos. A modelo se separou de Tom Brady, ex- jogador futebol americano, após 13 anos de casamento: "Não planejei. Vivi. Estou nesse momento de entrando em uma nova fase. Tive tantas transformações nesses últimos dois anos, sinto que as mudanças são em tantos níveis que é uma transformação total, porque você tem que se reencontra, quem sou eu?”, contou a modelo.

“É um processo que estou passando de analisar o que realmente quero, quais são minhas prioridades, não é uma coisa que planeja muito, as circunstâncias acontecem. É um exercício diário, uma escolha diária", continuou a reflexão. Logo depois do divórcio, ela se mudou com os filhos, Vivian Lake, de 9 anos, e Benjamin Rein, de 12, num rancho no sul da Flórida, nos Estados Unidos.

Gisele Bündchen detalha mudança radical em vida pessoal após completar 40 anos

Na última quarta-feira, 3, Gisele Bündchen esteve presente no lançamento de seu livro de receitas no Rio de Janeiro. Além de falar sobre o novo projeto, a supermodelo refletiu sobre sua trajetória e compartilhou mudanças recentes que têm impactado positivamente em sua vida, como a decisão de cortar álcool, cigarros e até algumas amizades.

Em seu novo livro, Gisele compartilha receitas simples para ‘nutrir a alma’. Durante o lançamento, a gaúcha conversou com jornalistas e celebridades e ainda destacou que ter uma vida equilibrada vai muito além da alimentação: “É você sentir o seu corpo, estar presente naquele momento sentindo o que vai te nutrir”, contou.