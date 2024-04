Gisele Bündchen detalha mudança radical em vida pessoal após completar 40 anos

Aos 43 anos, Gisele Bündchen explica decisão e revela transformação ao eliminar álcool, cafeína e até amizades de sua vida pessoal

Na última quarta-feira, 3, Gisele Bündchen esteve presente no lançamento de seu livro de receitas no Rio de Janeiro. Além de falar sobre o novo projeto, a supermodelo refletiu sobre sua trajetória e compartilhou mudanças recentes que têm impactado positivamente em sua vida, como a decisão de cortar álcool, cigarros e até algumas amizades.

Em seu novo livro, Gisele compartilha receitas simples para ‘nutrir a alma’. Durante o lançamento, a gaúcha conversou com jornalistas e celebridades e ainda destacou que ter uma vida equilibrada vai muito além da alimentação: “É você sentir o seu corpo, estar presente naquele momento sentindo o que vai te nutrir”, contou.

“É o dormir? É o comer esse bolo? É cozinhar para minhas crianças? É malhar e saber quando descansar? É um conjunto de tudo”, Gisele revelou que tenta se manter sempre consciente e fazer boas escolhas. Além disso, a modelo ressaltou que a mudança radical em seus hábitos teve um impacto significativo na nutrição de corpo e alma.

Quando completou 40 anos, Gisele decidiu passar por uma transformação e cortou o consumo de álcool, cigarros e até de cafeína depois que começou a refletir sobre o impacto negativo das substâncias. Durante o evento, a famosa compartilhou que se mantém ainda mais consciente e está atenta até ao seu ciclo de amizades.

“No final das contas, tudo é frequência. O alimento é uma frequência. As pessoas que a gente escolhe para estar ao nosso lado. Tudo! É uma combinação de várias coisas que fazem com que a gente consiga se sentir nutrido. Cada um tem que estar conectado consigo mesmo”, a modelo elencou as transformações em sua vida pessoal.

Gisele também aproveitou para revelar que tenta ser um exemplo aos herdeiros, Benjamin Rein Brady, de 14 anos, e Vivian Lake Brady, de 11 anos, fruto de seu antigo casamento com Tom Brady: “Para eles aprenderem, também tenho que fazer. Tenho que ser o exemplo”, contou, apesar de confessar que os pequenos têm bastante liberdade.

“Não tem como controlar os filhos. Eles ficam na escola até 15h. Eles fazem as escolhas deles no almoço e eu sei que comem porcaria. Acho os pacotinhos quando limpo os quartos”, a supermodelo brincou com os pequenos. No entanto, ela faz questão de reforçar os bons hábitos aos filhos e tenta ser uma referência com suas próprias escolhas.

Gisele Bündchen está aposentada?

Em 2015, Gisele Bündchen anunciou que se afastaria das passarelas. Desde então, ela passou a se dedicar de outras formas à vida profissional. No entanto, a modelo contou que, em 2025 - quando completar 30 anos de carreira - pretende encerrar a atual fase da jornada profissional; saiba detalhes sobre o futuro da supermodelo.