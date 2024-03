Gisele Bündchen esclarece sobre aposentadoria e nova fase profissional

Em entrevista recente, a modelo Gisele Bündchen falou abertamente sobre os boatos de sua aposentadoria e compartilhou sobre nova fase: "Bom momento"

Em 2015, Gisele Bündchen anunciou que se afastaria das passarelas. Desde então, ela passou a se dedicar de outras formas à vida profissional. Sua forte influência na indústria seguem fazendo dela uma das personalidades preferidas das grandes marcas.

Em entrevista recente ao The New York Times, Gisele compartilhou mais detalhes de sua vida pessoal. Entre saúde e relacionamentos, a gaúcha abriu sobre seus planos para o futuro profissional e início de uma nova fase.

A modelo contou que, em 2025 - quando completar 30 anos de carreira - pretende encerrar a atual fase da jornada profissional, mas garantiu que não se aposentará. “Eu sinto que este é um bom momento para ter um encerramento e então começar uma nova temporada”, disse Gisele.

Para ela, o próximo ano representará mais do que apenas um aniversário de carreira, mas a oportunidade de reinvenção. Os detalhes dessa nova fase ainda não foram revelados.

Junto com a moda, Bündchen se dedica à gastronomia. Ainda em março deste ano, a top model lançará o livro Nourish, em que compartilha dicas saudáveis. “Receitas simples para empoderar seu corpo e alimentar sua alma”, afirma a descrição da obra.

Nos últimos tempos, ela também vem compartilhando receitas em seu perfil oficial no Instagram.

Gisele Bündchen abre detalhes de sua rotina 'fitness' pós-divórcio

Em março deste ano, a modelo Gisele Bündchen revelou detalhes de sua rotina de alimentação e exercicios físicos. A top, que se divorciou de Tom Brady em 2022, compartilhou que treina seis vezes na semana e detalhou hábitos alimentares do seu dia a dia em entrevista à revista estadunidense WSJ.

“Adoro Pilates porque fiz uma cirurgia nas costas há três anos e isso ajuda no abdômem”, explicou ela. “Gosto de fazer exercícios ao ar livre: surf, natação, passeios a cavalo, vôlei. Quando estou de férias, faço com mais frequência”.

Mãe de Benjamin e Vivian, Bündchen leva seu cachorro para passear duas vezes ao dia, além de 'levantar pesos cerca de dois dias por semana [e fazer] exercícios aeróbicos cerca de dois dias por semana'.

Em relação aos seus hábitos alimentares, ela desabafou que não é tão experiente na cozinha. A modelo se considera 'a coisa mais distante de um chef', e revelou que começa o dia com 'água morna com um pouco de limão e sal celta', e come ovos pela manhã, caso vá praticar exercícios físicos.

"Eu também gosto de abacate. Pode ser uma frittata, omelete... Às vezes tomo uma vitamina. Gosto de fazer pasta de amêndoas para acrescentar uma proteína no café da manhã", completou.

A empresária ainda contou sobre o alimento que está fora de sua rotina: o açúcar branco, o qual ela chama de 'veneno'. "Tem tantos outros jeitos de adoçar suas comidas que são deliciosos. Mel, xarope de bordo, melaço de tâmaras", afirmou.