Tom Brady levanta desconfiança sobre Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Imprensa internacional aponta desconfiança que Tom Brady tem sobre sua ex-mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady estaria com uma desconfiança envolvendo sua ex-mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen. De acordo com o site TMZ, ele acredita que o affair dela com o lutador Joaquim Valente começou antes do que é divulgado pela imprensa.

A imprensa internacional informou que Gisele e Joaquim teriam iniciado um romance em junho de 2023. Porém, Tom levantou rumores de que eles podem ter começado o affair antes disso. Inclusive, pessoas próximas a ele informaram que existe a desconfiança de que eles teriam se aproximado antes do divórcio.

No entanto, fontes da revista People informaram que o romance começou em junho de 2023 e eles estão se conhecendo melhor e sem pressa em assumir o namoro publicamente. Vale lembrar que Joaquim conhece a família de Gisele há alguns anos, já que deu aulas de jiu-jitsu para ela e seus filhos.

A separação de Tom e Gisele foi anunciada em outubro de 2022.

Gisele Bündchen lamentou a morte da mãe

A modelo brasileira Gisele Bündchen falou pela primeira vez sobre a morte de sua mãe, Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela faleceu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer durante a internação em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no domingo, 28. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais.

Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. "Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor", disse ela.

E completou: "Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça. Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou.Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo".

O velório da Dona Vânia aconteceu na segunda-feira, 29, em um crematório de Porto Alegre e contou com a presença de familiares e amigos.