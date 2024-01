Familiares se reúnem para o último adeus à mãe de Gisele Bündchen em velório

Familiares e amigos se reúnem em velório para a última despedida à mãe de Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher, em Porto Alegre

Na manhã desta segunda-feira, 29, a mãe da modelo Gisele Bündchen, dona Vânia Nonnenmacher, será velada em uma cerimônia restrita para família no Crematório Metropolitano de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Familiares e amigos próximos da top model foram vistos se reunindo para prestar a última despedida.

Mãe de seis meninas, Gisele, Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela, algumas das herdeiras foram vistas chegando no velório. Além das irmãs, genros e netos de dona Vânia também apareceram para dizer adeus à mãe da modelo, que estava internada internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em tratamento contra um câncer.

Em nota à imprensa, a equipe médica confirmou o falencimento de Dona Vânia: "O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento de Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, neste domingo (28), em decorrência de um câncer. Aos 75 anos, ela foi internada no Hospital Moinhos de Vento em 26 de janeiro", disseram em boletim.

Raquel Bündchen se despede da mãe, Vânia Nonnenmacher - Foto: Dilson Silva/AgNews

Familiares e amigos se reúnem para o velório de Vânia Nonnenmacher - Foto: Dilson Silva/AgNews

Familiares e amigos se reúnem para o velório de Vânia Nonnenmacher - Foto: Dilson Silva/AgNews

Familiares e amigos se reúnem para o velório de Vânia Nonnenmacher - Foto: Dilson Silva/AgNews

Familiares e amigos se reúnem para o velório de Vânia Nonnenmacher - Foto: Dilson Silva/AgNews

Até o presente momento, a família optou por não se pronunciar sobre o falecimento de Vânia, que foi comunicado no último domingo, 28. Gisele também não figurou entre os registros até o momento ou comentou sobre o ocorrido. Vale lembrar que a modelo sempre foi muito apegada a família e recentemente, deu uma entrevista à 'Harper's Bazaar' sobre o envelhecimento dos pais.

“Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem saúde, não é possível comprá-la de volta”, disse a modelo, que passou a cuidar mais da saúde ao acompanhar de perto Dona Vânia: “Quero viver o máximo que puder, sentindo-me o melhor que puder, mas para conseguir isso, tenho que tomar decisões hoje”, Bündchen revelou.

Durante a entrevista, a modelo também contou que vivia de "cigarros, frapuccinos, pizza e vinho", para se manter ‘animada’ durante o dia e desacelerada a noite, o que acabou gerando severas consequências no começo de sua carreira. Em pouco tempo, a modelo desenvolveu ataques de pânico e crises de ansiedade. Por isso, Gisele decidiu mudar drásticamente seu estilo de vida.

Quem foi Dona Vânia?

Mãe de Gisele Bündchen, Dona Vânia Nonnenmacher era bancária aposentada, tendo atuado no Banco do Brasil. Ela foi casada com Valdir Bündchen, um professor universitário, com quem teve seis filhas: Gisele e Patrícia, que são gêmeas, além de Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. Bastante discreta, ela permaneceu longe dos holofotes enquanto a filha ganhava as passarelas.

Vânia foi descrita pela modelo como uma pessoa inspiradora durante uma homenagem em um de seus últimos aniversários: "Feliz aniversário mãezinha! Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós. Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida! Te amo muito!", escreveu a famosa na legenda.