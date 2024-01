Gisele Bündchen revela batalha contra vício: 'Quero viver o máximo que puder'

Após desenvolver vício e depressão no início da carreira, Gisele Bündchen conta como deu a volta por cima com mudanças no estilo de vida

A ubermodel Gisele Bündchen abriu seu coração sobre os desafios no início de sua carreira internacional em uma entrevista à revista americana 'Harper's Bazaar'. A loira relembrou que desenvolveu vício em cigarro e enfrentou crises de pânico, mas conseguiu dar a volta por cima ao adotar mudanças significativas em seu estilo de vida

No início de sua trajetória como modelo, Gisele contou que enfrentava uma carga intensa de trabalho com “350 dias” no ano, ela brincou com sua rotina extrema. Aos 20 anos, a loira já morava em Nova York, nos Estados Unidos, despontando nas passarelas, porém, negligenciava os cuidados com sua saúde, tanto física quanto mentalmante.

Gisele contou que vivia de "cigarros, frapuccinos, pizza e vinho", para se manter ‘animada’ durante o dia e desalecerada a noite, o que acabou gerando severas consequências. Em pouco tempo, a modelo desenvolveu ataques de pânico e crises de ansiedade, principalmente em ambientes fechados, como elevadores, aviões ou salas fechadas.

Preocupada, a modelo contou que buscou ajuda médica e foi orientada a cortar álcool, cafeína, açúcar e glúten. Gisele contou que essa foi uma virada de chave para adotar um estilo de vida mais saudável, não apenas em relação a sua aparência, como também em razão dos benefícios para seu transtorno de ansiedade, depressão e em seu trabalho.

“Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem saúde, não é possível comprá-la de volta.”, disse a modelo, que também passou a cuidar mais da saúde ao acompanhar o envelhecimento dos pais: “Quero viver o máximo que puder, sentindo-me o melhor que puder, mas para conseguir isso, tenho que tomar decisões hoje”, disse Bündchen.

Por fim, a modelo também contou que valoriza mais as pequenas felicidades: “Hoje, estando no lugar onde estou na minha vida e tendo acesso a todas as coisas diferentes que tive acesso, sinto que as coisas simples são melhores porque continuo tentando voltar a essas coisas. No final das contas, essas são as coisas que me fazem mais feliz”, finalizou.

Vale mencionar que Gisele enfrentou um período desafiador em sua vida pessoal após anunciar a separação de seu ex-marido Tom Brady em outubro de 2022. Discretíssimos, eles contaram que o término se deu por conflitos de interesse, mas seguem unidos nos cuidados com os dois herdeiros, BenjaminRein e Vivian Lake.

Gisele Bündchen conta segredos para lidar com o estresse

A supermodelo Gisele Bündchen dividiu algumas dicas valiosas sobre como lidar com o estresse do dia a dia com seus seguidores. Através de suas redes sociais, a musa mostrou os hábitos saudáveis que contribuem para sua saúde física e mental. Com poses de ioga, ela contou 5 coisas na sua rotina lhe ajudaram a encontrar o equilíbrio.