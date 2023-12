Gisele Bündchen conta seus segredos para lidar com o estresse

Em suas redes sociais, a supermodelo Gisele Bündchen contou alguns segredos valiosos sobre como ela lida com o estresse do dia a dia

A supermodelo Gisele Bündchen dividiu algumas dicas valiosas sobre como lidar com o estresse do dia a dia com seu seguidores. Através de uma publicação feita nesta terça-feira, 12, nas redes sociais, a musa mostrou os hábitos saudáveis que contribuem para sua saúde física e mental.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-esposa de Tom Bradyabriu um álbum de fotos com poses de ioga e contou 5 coisas na sua rotina lhe ajudaram a encontrar o equilíbrio. "Lidar com o estresse faz parte da vida e, embora, nem sempre possamos controlar as situações que nos acontecem, podemos escolher como reagimos a elas e tentar encontrar formas saudáveis ​​de lidar com isso", iniciou na legenda da publicação.

Gisele, conhecida por seus hábitos saudáveis, expressou a importância do exercício físico. "1- Faça uma atividade física: não precisa ser somente puxar pesos na academia. Encontre algo que você goste, dance, faça ioga, corra, pratique algum esporte. O importante é movimentar o corpo para que você possa se beneficiar da liberação de endorfinas", disse ela.

Ela ainda afirmou que a meditação e o contato com a natureza também ajudam muito. "2- Caminhe na natureza: Passar 20 minutos por dia conectando-se com a natureza pode ajudar a diminuir o estresse e equilibrar os níveis hormonais. 3- Meditação/Respiração consciente: Encontre um local confortável e tranquilo, concentre-se na respiração, deixe sua mente e corpo se acalmarem", continuou.

Gisele ainda terminou falando sobre alimentação e suplementos que contribuem para o alívio do estresse. "4- Use suplementos de ervas: Ashwagandha, por exemplo, pode ajudar a melhorar a resiliência do corpo ao estresse físico e mental. 5- Faça uma dieta balanceada: Faça o possível para evitar alimentos açucarados e processados ​​e tente comer mais alimentos que nutrem seu corpo, isso fará com que você se sinta melhor e mais disposto", finalizou.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de notar os cliques encantadores e ainda aproveitaram para agradecer as palavras sábias. "A mais linda do mundo todo!!", disparou um fã. "Gi, entenda que você é INCRÍVEL!", escreveu outro. "Sempre maravilhosa! Obrigado por dividir isso com a gente", disse mais um.