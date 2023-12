Ele cresceu! Filho de Gisele Bündchen aparece enorme em novas fotos

Filho de Gisele Bündchen e Tom Brady, Benjamin completa 14 anos de vida e aparece enorme em novas fotos com os pais na data especial

A família da modelo Gisele Bündchen está em festa nesta sexta-feira, 8. Isso porque o filho mais velho dela, Benjamin, acaba de completar 14 anos de idade. Para celebrar a data especial, a top model e seu ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, fizeram homenagens para o herdeiro nas redes sociais e mostraram fotos atuais dele. Tanto que o tamanho do rapaz chamou a atenção.

Benjamin mostrou que cresceu muito nos últimos tempos e já alcançou a altura de sua mãe. Além disso, ele também segue os passos do pai famoso nos campos de futebol americano e apareceu com seu uniforme nas fotos postadas pelos pais.

"Feliz aniversário para o menino mais doce! Você tem um coração gigante e me sinto muito sortuda por poder aprender com você todos os dias. Te amo muito! Obs. Um dia seu bebê ficará tão alto quanto você e você não estará pronta para isso", disse ela na legenda do post.

E Tom escreveu: "Meu filho Benny, você acredita? Já tem quatorze anos! Parece que foi ontem que você estava correndo com sua capa de super-herói, e agora você é definitivamente um super-herói para mim. Você cresceu muito, e não apenas em altura. Você cresceu em gentileza, inteligência e grandiosidade geral. Sua capacidade de fazer as pessoas rirem, seu talento para resolver problemas e suas infinitas habilidades de debate fazem de você uma força a ser reconhecida. Nós te amamos muito. Você é uma bênção para todos nós e nós te adoramos! Não, você não pode ficar acordado até as 3 da manhã jogando videogame agora que tem 14 anos".

Gisele Bündchen confessa decepção em casamento

Recentemente, Gisele declarou que se decepcionou com a relação e a maneira como ela chegou ao fim, embora esteja tranquila com o seu resultado.

Em entrevista ao programa CBS News Sunday Morning, que irá ao ar no próximo domingo, 24, Gisele confessou que tinha esperança de fazer sua relação com o atleta dar certo, mas que não se arrepende de ter se divorciado do pai de seus filhos. Ela disse que não mudaria nada em sua vida, incluindo seu casamento e sua separação.

"[O divórcio] não foi o que eu sonhei e o que eu esperava. Meus pais estão casadas há 50 anos, e eu realmente queria que isso acontecesse", disse a modelo. "Mas eu acho que você tem que aceitar, você sabe, às vezes é a maneira que você é aos 20 anos, às vezes vocês crescem juntos, às vezes vocês se distanciam".