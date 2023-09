Gisele Bündchen confessa decepção em casamento com Tom Brady: "Não foi o que sonhei"

Gisele Bündchen confessou que se decepcionou com seu casamento com Tom Brady, que durou 13 anos; confira!

Em outubro de 2022, a supermodelo Gisele Bündchen surpreendeu a todos ao anunciar o término de seu casamento de 13 anos com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Recentemente, ela declarou que se decepcionou com a relação e a maneira como ela chegou ao fim, embora esteja tranquila com o seu resultado.

Em entrevista ao programa CBS News Sunday Morning, que irá ao ar no próximo domingo, 24, Gisele confessou que tinha esperança de fazer sua relação com o atleta dar certo, mas que não se arrepende de ter se divorciado do pai de seus filhos, Benjamin e Vivian Lake. Ela disse que não mudaria nada em sua vida, incluindo seu casamento e sua separação.

"[O divórcio] não foi o que eu sonhei e o que eu esperava. Meus pais estão casadas há 50 anos, e eu realmente queria que isso acontecesse", disse a modelo. "Mas eu acho que você tem que aceitar, você sabe, às vezes é a maneira que você é aos 20 anos, às vezes vocês crescem juntos, às vezes vocês se distanciam."

A famosa completou sua fala dizendo que é "muito grata" por seu relacionamento com Tom Brady e por ele ter resultado no nascimento de duas crianças incríveis. "Ele é o pai dos meus filhos, então eu sempre lhe desejo o melhor", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen fala sobre a separação difícil

No último dia 19, em entrevista à revista People, Gisele Bündchen se abriu sobre o processo de divórcio com Tom Brady. Na conversa, ela afirmou que está passando por um momento muito delicado. "Tem sido difícil para a minha família. Tem sido muito coisa – em todas as áreas da minha vida. Eu sinto que sempre quando chove, é uma tempestade. Com todas as viradas diferentes que a vida dá, tudo que podemos fazer é o melhor que podemos dadas as coisas que acontecem ao nosso redor”, confessou.

A ex-modelo da Victoria's Secret disse que encontrou paz nesses momentos difíceis com a meditação, exercícios físicos e hábitos de alimentação saudáveis. "Acho que se eu não tivesse essas ferramentas para me apoiar nesses tempos, teria sido muito difícil", disse ela, que também afirmou estar curtindo sua conexão com a natureza nos últimos meses.

"Eu amo o sol. Onde estiver sol, eu me sinto mais feliz sempre. Apenas sentir o sol, apenas mergulhar no oceano, apenas correr na areia e apenas sentir a grama nos meus pés. Estar na natureza apenas te dá mais energia. Te faz se sentir bem."