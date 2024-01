Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre a morte da mãe: ‘Dói'

Poucos dias após a morte de sua mãe, Gisele Bündchen comove com homenagem sobre a dor do luto e relembra fotos das duas juntas

A modelo brasileira Gisele Bündchen falou pela primeira vez sobre a morte de sua mãe, Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela faleceu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer durante a internação em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no domingo, 28. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais.

Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. "Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor", disse ela.

E completou: "Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça. Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou.Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo".

O velório da Dona Vânia aconteceu na segunda-feira, 29, em um crematório de Porto Alegre e contou com a presença de familiares e amigos.

Gisele Bündchen confessa decepção em casamento

Recentemente, Gisele declarou que se decepcionou com a relação e a maneira como ela chegou ao fim, embora esteja tranquila com o seu resultado.

Em entrevista ao programa CBS News Sunday Morning, que irá ao ar no próximo domingo, 24, Gisele confessou que tinha esperança de fazer sua relação com o atleta dar certo, mas que não se arrepende de ter se divorciado do pai de seus filhos. Ela disse que não mudaria nada em sua vida, incluindo seu casamento e sua separação.

"[O divórcio] não foi o que eu sonhei e o que eu esperava. Meus pais estão casadas há 50 anos, e eu realmente queria que isso acontecesse", disse a modelo. "Mas eu acho que você tem que aceitar, você sabe, às vezes é a maneira que você é aos 20 anos, às vezes vocês crescem juntos, às vezes vocês se distanciam".