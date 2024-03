Gisele Bündchen abre detalhes de sua rotina 'fitness' pós-divórcio

Em entrevista recente, a modelo Gisele Bündchen compartilhou detalhes de sua rotina saudável e revelou qual alimento não come de jeito nenhum

Nesta segunda-feira, 18, a modelo Gisele Bündchen revelou detalhes de sua rotina de alimentação e exercicios físicos. A top, que se divorciou de Tom Brady em 2022, compartilhou que treina seis vezes na semana e detalhou hábitos alimentares do seu dia a dia em entrevista à revista estadunidense WSJ.

“Adoro Pilates porque fiz uma cirurgia nas costas há três anos e isso ajuda no abdômem”, explicou ela. “Gosto de fazer exercícios ao ar livre: surf, natação, passeios a cavalo, vôlei. Quando estou de férias, faço com mais frequência”.

Mãe de Benjamin e Vivian, Bündchen leva seu cachorro para passear duas vezes ao dia, além de 'levantar pesos cerca de dois dias por semana [e fazer] exercícios aeróbicos cerca de dois dias por semana'.

Em relação aos seus hábitos alimentares, ela desabafou que não é tão experiente na cozinha. A modelo se considera 'a coisa mais distante de um chef', e revelou que começa o dia com 'água morna com um pouco de limão e sal celta', e come ovos pela manhã, caso vá praticar exercícios físicos.

"Eu também gosto de abacate. Pode ser uma frittata, omelete... Às vezes tomo uma vitamina. Gosto de fazer pasta de amêndoas para acrescentar uma proteína no café da manhã", completou.

A empresária ainda contou sobre o alimento que está fora de sua rotina: o açúcar branco, o qual ela chama de 'veneno'. "Tem tantos outros jeitos de adoçar suas comidas que são deliciosos. Mel, xarope de bordo, melaço de tâmaras", afirmou.

Saiba como foi o primeiro encontro de Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio

Ex-agente da modelo Gisele Bündchen, Monica Monteiro relembrou como foi o primeiro encontro da top model com seu ex-namorado, o ator Leonardo DiCaprio. Ela concedeu uma entrevista para a Folha de S. Paulo e contou que o encontro deles aconteceu em uma boate nos Estados Unidos.

Para começar, ela contou que Gisele sempre fez sucesso e chamava a atenção por onde passava. “Era uma loucura, todo mundo estendia o tapete vermelho para ela. Não existia mesa ruim em restaurante, nas boates era sempre em camarote, as pessoas enlouqueciam quando a viam, homens mandavam flores. O Leonardo DiCaprio mandou um buquê depois de um desfile em Milão”, disse ela.

Então, ela contou sobre o encontro deles em uma boate. “Um dia, a gente estava em Nova York, e ela fala: ‘Vamos comigo numa balada que eu quero te apresentar o Leonardo’. Perguntei: ‘Que Leonardo?’. Ela disse: ‘DiCaprio’. Os dois iam se encontrar, ele foi a Nova York atrás dela. Era a primeira vez que iam sair juntos. ‘Quero que você conheça para ver o que acha’, a Gisele disse. Eu me senti meio tiazona indo para a boate com ela, mas fui. E ele chegou, lembro que estava de boné, e foi um frisson danado. Leo foi logo dando um beijo no rosto dela quando a gente estava na pista”, comentou.

Logo depois, ela disse qual foi sua primeira impressão. “Ele me deixou no vácuo quando fui cumprimentar com um beijinho no rosto [risos]. A gente é brasileiro, vai lá e põe o rosto, né? Ele deu uma distância, tipo, não vou dar beijo, sabe assim? Aí eu lembro que eu fui pra Gisele, falei: ‘Ai, não gostei, achei ele antipático’. Ela disse: ‘Ah, deixa de ser boba’. A gente deu uma gargalhada”, relembrou.