Saiba como foi o primeiro encontro de Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio

Ex-agente da modelo Gisele Bündchen relembrou a história de quando a modelo teve o seu primeiro encontro com Leonardo DiCaprio antes do começo do namoro

Ex-agente da modelo Gisele Bündchen, Monica Monteiro relembrou como foi o primeiro encontro da top model com seu ex-namorado, o ator Leonardo DiCaprio. Ela concedeu uma entrevista para a Folha de S. Paulo e contou que o encontro deles aconteceu em uma boate nos Estados Unidos.

Para começar, ela contou que Gisele sempre fez sucesso e chamava a atenção por onde passava. “Era uma loucura, todo mundo estendia o tapete vermelho para ela. Não existia mesa ruim em restaurante, nas boates era sempre em camarote, as pessoas enlouqueciam quando a viam, homens mandavam flores. O Leonardo DiCaprio mandou um buquê depois de um desfile em Milão”, disse ela.

Então, ela contou sobre o encontro deles em uma boate. “Um dia, a gente estava em Nova York, e ela fala: ‘Vamos comigo numa balada que eu quero te apresentar o Leonardo’. Perguntei: ‘Que Leonardo?’. Ela disse: ‘DiCaprio’. Os dois iam se encontrar, ele foi a Nova York atrás dela. Era a primeira vez que iam sair juntos. ‘Quero que você conheça para ver o que acha’, a Gisele disse. Eu me senti meio tiazona indo para a boate com ela, mas fui. E ele chegou, lembro que estava de boné, e foi um frisson danado. Leo foi logo dando um beijo no rosto dela quando a gente estava na pista”, comentou.

Logo depois, ela disse qual foi sua primeira impressão. “Ele me deixou no vácuo quando fui cumprimentar com um beijinho no rosto [risos]. A gente é brasileiro, vai lá e põe o rosto, né? Ele deu uma distância, tipo, não vou dar beijo, sabe assim? Aí eu lembro que eu fui pra Gisele, falei: ‘Ai, não gostei, achei ele antipático’. Ela disse: ‘Ah, deixa de ser boba’. A gente deu uma gargalhada”, relembrou.

Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre a morte da mãe:

Apesar de estar radiante com sua vida amorosa, a modelo brasileira passou por um momento delicado recentemente. No final do mês passado, Gisele Bündchen perdeu sua mãe e falou pela primeira vez sobre o falecimento de Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela morreu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer.

Internada em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela faleceu no dia 28 de janeiro deste ano. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais. Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. A modelo ainda emocionou com uma declaração repleta de carinho para Dona Vânia.