Gisele Bündchen mergulha em fase de transformação e prova empoderamento e superação

No Brasil, Gisele Bündchen lançou livro em passagem relâmpago, mas intensa

A passagem de Gisele Bündchen (43) pelo Brasil durou menos de 72 horas. Tempo mais do que suficiente para causar um burmurinho com proporções que só a gaúcha – uma das brasileiras de maior destaque na história da cena internacional – poderia atingir. Após conquistar as passarelas, hoje, a übermodel ocupa um lugar de mito midiático, fazendo com que os holofotes se voltem não apenas para sua beleza e feitos fashionistas, mas também para cada um de seus passos, sejam eles profissionais ou pessoais.

Encontrar o equilíbrio diante de todo interesse público tem sido seu maior desafio e, em terras brasileiras, não foi diferente! Com agenda cronometrada, ela participou de evento de grife da qual é garota-propaganda e lançou seu livro, Nutrir: Receitas Simples Para Corpo e Alma, tudo na Cidade Maravilhosa. “Eu me sinto recomeçando, numa nova fase da minha vida. Sinto que passou meus 42 e foram tantas mudanças. Estou entrando na fase do desconhecido, estou feliz, e com vontade de aprender coisas novas, de me conhecer de formas diferentes, de ver aspectos meu que nem conheço ainda”, disse ela, em papo com Angélica (50).

De fato, nos últimos tempos, Gisele vivenciou altos e baixos e viu sua vida e rotina se transformarem por completas. Primeiro, o término do casamento de 13 anos com Tom Brady (46), com quem tem Benjamin (14) e Vivian Lake (11); depois a sequência de especulações sobre sua vida amorosa e, por último, a morte de sua mãe, Vânia, aos 75 anos, vítima de um câncer. A estrela, como todo ser humano, sofreu, mas soube dar a volta por cima, superar a fase e se reinventar. “Eu sinto que as mudanças são em tantos níveis que é uma transformação total, porque você tem que se reencontrar, quem sou eu? Estou passando por um processo de analisar o que realmente quero, quais são prioridades”, falou Gisele, cuja estadia rápida e intensa pelo País, foi suficiente para comprovar que ela, definitivamente, está de braços abertos para a nova vida.

A fase atual, aliás, vem acompanhada de surpresas. A primeira delas, no quesito coração! Após rumores sobre um possível affaire com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente (35), a diva confirmou que está namorando durante entrevista para um jornal norte-americano. “É a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É diferente. É muito honesto e transparente”, disparou ela, se defendendo de acusações que a apontavam como responsável pelo fim da união com Tom. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm coragem de abandonar uma relação que não está saudável e são rotuladas como infiéis. É claro que, para mim, isso é um pouco amplificado”, avaliou ela.

Apesar da declaração, a gaúcha segue discreta em relação à vida pessoal. “Ninguém sabe o que acontece entre duas pessoas, apenas as duas que estão no relacionamento”. Com o coração refeito, a estrela também tem se esforçado para transformar dor em saudade desde que perdeu a mãe. “Com o tempo vai ficar mais fácil de falar sem chorar da minha mãe, mas ela faz falta. Sou quem eu sou por causa da minha mãe e do meu pai, pelos valores que eles me ensinaram”, afirmou ela.

As lições que aprendeu com dona Vânia têm servido de base para educar os filhos. Vivian, por exemplo, a acompanhou pela jornada ao Brasil. “A Vivi é a que melhor fala português. Ela não tem sotaque”, já comentou Gisele, que faz questão de ensinar costumes brasileiros aos herdeiros. Hoje, a menina dos olhos da diva tem sido seu livro de receitas. Sim, se não bastasse ser linda, empoderada e bem-sucedida, ela ainda domina a cozinha! “O mais importante é não se privar de nada. Comer é uma coisa tão maravilhosa. É importante o equilíbrio”, frisou ela, que começou a desvendar o universo da culinária para ser um exemplo para os filhos.

“Cozinhamos juntos e a hora de comer é sagrada. Eles adoram legumes, mas de vez em quando eu acho algumas coisas escondidas na cozinha, em baixo da cama! Chamo e mostro a lista de ingredientes na embalagem, explico que é difícil para o nosso corpo processar tudo aquilo. Não proibo, tento ensiná-los”, ponderou ela, durante um bate-papo com Taís Araújo (45), Silvia Braz (43), além de Angélica.

O sucesso do título tem sido tamanho que ele acaba de ocupar o segundo lugar dos livros mais vendidos do The New York Times. “Só quero agradecer a todos que tornaram este livro possível. Obrigada a todos os chefs e pessoas que conheci ao longo desta caminhada e que tanto me ensinaram. Obrigada Elinor Hutton por escrever este livro comigo. Obrigada à minha amada mãe por me ensinar que a comida é sagrada e nunca deve ser desperdiçada. E muito obrigada a todos que compraram e acreditam que uma alimentação saudável também pode ser uma delícia, espero que gostem e se sintam nutridos”, celebrou ela.

E quem vê Gisele como exemplo de alimentação saudável pode não imaginar, mas a top teve uma fase, da qual não se orgulha, recheada de processados, carboidratos e guloseimas. “Eu era um terror com os meus hábitos até os 20 anos de idade. Apareciam sinais, mas eu demorava para perceber. Não dei atenção, até que cheguei no fundo do poço. Não tive outra opção a não ser mudar, me reorganizar. A saúde é o que a gente tem de mais precioso”, avaliou ela que, de vez em quando, se permite comer pizza com os herdeiros.

Feliz com rumos da nova vida, Gisele promete continuar sendo exemplo para o mundo com suas atitudes. “De vez em quando, ficamos acostumados, num espaço seguro, eu quero expandir de formas que nem sei ainda”, refletiu ela, uma das modelos mais bem pagas de toda história. “Tenho tanta gratidão pelas experiências que tive na vida. Olhando para frente tem muitos sonhos que quero concretizar”, resumiu a top.

Além do lifestyle saudável, outra causa que a estrela abraça é a ambiental. “Cada um tem que fazer sua parte para tornar este mundo um lugar melhor, afinal, todos dependemos dos recursos da natureza para sobreviver. Quanto ao ativismo, toda ação é válida, desde plantar uma árvore até promover a consciência ambiental”, finalizou ela.

FOTOS: VICTOR CHAPETTA E WEBERT BELECIO/AGNEWS