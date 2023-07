Ana Maria Braga revela motivo de sua falta no Mais Você: 'Uma secura'

Ana Maria Braga aparece ao vivo na TV após faltar na quarta-feira e responde fã que disse que ela 'meteu um atestado'

A apresentadora Ana Maria Braga surgiu ao vivo na TV nesta sexta-feira, 14, durante o programa Mais Você, da Globo, após ter sido substituída na quarta-feira, 12. Em conversa com os telespectadores, ela explicou o que aconteceu para faltar no trabalho e também rebateu uma mensagem dizendo que ela 'meteu um atestado'.

Logo no início da atração, ela contou que teve um problema na voz. “Na quarta-feira, eu estava sem voz e não nada para vir aqui, uma secura atacou a garganta, não deu muito certo. E sem voz não tem nada para fazer aqui. Hoje a minha voz vai dar uma falhadinha, mas vocês me desculpem”, afirmou ela.

Então, ela ainda agradeceu pelos colegas que foram substituí-la na quarta-feira. “Quero agradecer o meu time sempre às postos, a Juju Massaoka, o Cauê Fabiano, e a toda a minha equipe. Eu só consegui saber que não ia chegar aqui às 6h da manhã e a voz não saia, então eu achei melhor avisar e eles vieram me substituir”, contou.

Logo depois, Louro Mané leu o comentário de uma internauta sobre a ausência de Ana Maria. “Teve gente que acha que você foi bem esperta, quer ver só? 'Mandou um atestado para emendar a quarta, a quinta que já estava gravado e a sexta, que também já teria sido gravada'. Não foi isso, não. Ana Maria é do trabalho, é workaholic”, disse ele. Por sua vez, a apresentadora também rebateu. “Não foi assim, não. Quisera que fosse, que eu fosse tão esperta assim. Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e o mundo”, declarou.

Ana Maria Braga apareceu de óculos escuros no Mais Você

Na semana passada, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao aparecer de óculos de sol. Ela quebrou o protocolo e apresentou a atração usando o acessório irreverente dentro do estúdio. Logo na abertura do programa, ela explicou o que aconteceu.

Nos primeiros minutos do Mais Você, o personagem Louro Mané elogiou o estilo de Ana Maria ao aparecer com óculos escuros combinando o seu look. Porém, ela contou que o acessório foi escolhido por causa da luminosidade do estúdio. Ela disse que realizou um procedimento com laser nos olhos e não pode se expor à luz por muito tempo. “Dei uns tiros de laser e não pode com muita luz. Então, estou aqui”, disse ela ao explicar o uso do óculos escuros.