Ana Maria Braga apresenta programa de óculos de sol e revela o motivo

O que aconteceu?! Ana Maria Braga surge de óculos de sol na TV durante o programa 'Mais Você' e explica o motivo

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 5, ao aparecer de óculos de sol. Ela quebrou o protocolo e apresentou a atração usando o acessório irreverente dentro do estúdio. Logo na abertura do programa, ela explicou o que aconteceu.

Nos primeiros minutos do Mais Você, o personagem Louro Mané elogiou o estilo de Ana Maria ao aparecer com óculos escuros combinando o seu look. Porém, ela contou que o acessório foi escolhido por causa da luminosidade do estúdio. Ela disse que realizou um procedimento com laser nos olhos e não pode se expor à luz por muito tempo.

“Dei uns tiros de laser e não pode com muita luz. Então, estou aqui”, disse ela ao explicar o uso do óculos escuros.

Algum tempo depois, Ana Maria Braga também foi elogiada pela repórter Ju Massaoka, que foi encontrá-la no estúdio. Durante a conversa delas, a apresentadora disse que estava achando tudo mais escuro por causa do óculos, mas Ju disse que ela está ótima e estilosa.

No final do programa, a apresentadora explicou qual foi o procedimento que fez nos olhos. " Foi um procedimento para reparar um pequeno corte na córnea. Então, o laser resolve e foi só isso" , disse ela.

Ana Maria Braga faz rara aparição com o namorado

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao falar sobre o seu namorado, o jornalista Fábio Arruda. Discreta com a vida pessoal, ela mostrou uma festa junina que organizou em sua fazenda no interior de São Paulo e exibiu uma imagem rara com o amado.

Durante o programa desta segunda-feira, 3, ela contou como define a sua relação com o amado. “Agora, temos eu e o Fábio. Ele é meu companheiro”, disse ela. Ao mostrar os convidados dançando na festa junina, ela contou: “Eu e o Fábio nos perdemos no meio daquele monte de gente durante a festa”, afirmou.

Além disso, ela exibiu uma imagem dançando do namorado durante a festa e ao som de muita música sertaneja. Vale lembrar que os dois assumiram o romance publicamente em janeiro deste ano, após uma viagem família para a África do Sul. Fábio Arruda é editor de imagens e já trabalhou na Globo. Hoje em dia, ele cuida das redes sociais de Ana Maria Braga e está sempre ao lado dela.