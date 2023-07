Ana Maria Braga se pronuncia após ausência no programa Mais Você: 'Acabou me atrapalhando'

Ana Maria Braga escreve recado para os fãs após ser substituída às pressas no programa Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga não apareceu na gravação do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 12. A estrela teve uma indisposição e dor de garganta pela manhã e não conseguiu comandar a atração. Assim, a Globo chamou dois substitutos, Ju Massaoka e Cauê Fabiano. No final da manhã, a comunicadora se pronunciou sobre a sua ausência.

Por meio de uma mensagem nos stories do Instagram, ela contou o que aconteceu. “Hoje, infelizmente, não consegui apresentar o Mais Você. Acordei indisposta, com dor de garganta e uma tossezinha chata. O tempo em São Paulo está muito seco e acabou me atrapalhando aqui. Minha dica? Hidrate-se, menina! Amanhã nos vemos na telinha. Beijos”, disse ela.

Então, a equipe dela informou que o programa Mais Você de quinta-feira, 13, terá uma entrevista com Xuxa Meneghel. "Um spoiler para vocês ficarem com gostinho de quero mais! Amanhã no #MaisVocê vamos marcar um X no coração de todos! Teremos um super café da manhã com a dona @xuxameneghel e vamos falar sobre as nossas histórias e o lançamento do documentário dela no @globoplay. Vai ser bom estar com vocês e brincar com vocês, viu? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau", afirmou.

Ana Maria Braga apareceu de óculos escuros no Mais Você

Na semana passada, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao aparecer de óculos de sol. Ela quebrou o protocolo e apresentou a atração usando o acessório irreverente dentro do estúdio. Logo na abertura do programa, ela explicou o que aconteceu.

Nos primeiros minutos do Mais Você, o personagem Louro Mané elogiou o estilo de Ana Maria ao aparecer com óculos escuros combinando o seu look. Porém, ela contou que o acessório foi escolhido por causa da luminosidade do estúdio. Ela disse que realizou um procedimento com laser nos olhos e não pode se expor à luz por muito tempo. “Dei uns tiros de laser e não pode com muita luz. Então, estou aqui”, disse ela ao explicar o uso do óculos escuros.