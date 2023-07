Cadê a Ana Maria Braga? Apresentadora é substituída às pressas

Ana Maria Braga não aparece no programa Mais Você e substitutos inesperados ocupam o lugar dela no comando da atração

A apresentadora Ana Maria Braga não participou da edição ao vivo do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 12, e precisou ser substituída às pressas . A estrela acordou indisposta e avisou a emissora que não poderia trabalhar neste dia. Assim, a produção teve que agir rápido para chamar substitutos.

Logo na abertura do programa Mais Você, os telespectadores estranharam a presença de Juliane Massaoka e Cauê Fabiano no comando da atração . Eles são repórteres do programa e ainda não tinham assumido o posto de titulares. Geralmente, quando Ana Maria se ausenta, ela é substituída por Fabricio Battaglini e Talitha Morete. No entanto, ele está de férias e ela mora no Rio de Janeiro e não conseguiria chegar a tempo.

No ar, Ju Massaoka explicou o que aconteceu com Ana Maria. “Ela acordou indisposta, com dor de garganta, ligou para cá e pediu para eu tocar o barco” , disse ela, que dividiu o comando da atração com Cauê. Ele disse que em breve a apresentadora estará de volta ao programa. “Ela está assistindo e daqui a pouco está aqui”, afirmou.

Ana Maria Braga apareceu de óculos escuros no Mais Você

Na semana passada, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao aparecer de óculos de sol. Ela quebrou o protocolo e apresentou a atração usando o acessório irreverente dentro do estúdio. Logo na abertura do programa, ela explicou o que aconteceu.

Nos primeiros minutos do Mais Você, o personagem Louro Mané elogiou o estilo de Ana Maria ao aparecer com óculos escuros combinando o seu look. Porém, ela contou que o acessório foi escolhido por causa da luminosidade do estúdio. Ela disse que realizou um procedimento com laser nos olhos e não pode se expor à luz por muito tempo. “Dei uns tiros de laser e não pode com muita luz. Então, estou aqui”, disse ela ao explicar o uso do óculos escuros.