Ana Maria Braga quebra o protocolo no Mais Você com desabafo: 'Não estou saindo'

Ana Maria Braga usa a abertura do Mais Você desta terça-feira, 8, para desabafar ao vivo: 'Trouxe insegurança para um monte de gente'

A apresentadora Ana Maria Braga voltou a desmentir os boatos de que poderia deixar a Globo nos próximos anos. Depois de publicar um desabafo nas redes sociais, ela também decidiu falar sobre o assunto na telinha da emissora. Ao vivo, ela negou que esteja com planos de aposentadoria e reclamou da repercussão do assunto na internet.

“Ontem foi uma notícia falsa que estava circulando e eu não aguentei e fui para as redes sociais. Mas como aqui é o meu caminho de falar com todo mundo que está ligadinho aqui no Mais Você. Eu não vou parar de trabalhar, não estou saindo da Globo, tudo isso não tem o menor fundamento. É uma notícia desagradável e a gente fica se perguntando que tipo de jornalismo é esse que publica sem checar, que não cita fonte e que mesmo assim é repercutido por veículos até idôneos. Ontem, em poucos minutos, essa desinformação estava multiplicada na mídia do país inteiro”, disse ela.

E completou: “Dificilmente eu comento essas besteiras, mas dessa vez ultrapassou os meus limites porque trouxe insegurança para um monte de gente que é ligada aqui, ao Mais Você, são as responsabilidades sociais que nós temos com os amigos, com as pessoas que trabalham com a gente e que têm família, com os projetos que a gente está tocando, que estão em andamento, que começam a ser questionados e com razão. Tudo por causa dessa boataria. Não é só para mim, não. Não estou defendendo o meu aqui, não, eu estou preocupada com as pessoas que me rodeiam. Desculpa fazer o desabafo, é que tem uma hora que a gente cansa de ficar vendo essa tal de fake news, ou mentiras circuladas aí. O que é importante é aqui que eu falo e é aqui que eu sempre falarei, não acreditem em tudo o que leem”.

Por fim, ela desabafou: “Me poupem, por favor, deixem a gente trabalhar em paz aqui”.

Ana Maria Braga esteve na Record TV há poucos dias

A apresentadora Ana Maria Braga viveu um momento histórico em sua carreira há poucos dias. Isso porque ela participou de uma gravação especial para a Record TV após ter uma autorização especial da Globo para aparecer na emissora concorrente.

A Record TV vai celebrar seus 70 anos e decidiu reunir grandes artistas que fizeram parte da história do canal em sua existência. Assim, Ana Maria não poderia ficar de fora por causa do sucesso no início da carreira dela na TV com o programa Note e Anote.

Para isso, a comunicadora veterana foi entrevistada pelo repórter Michael Keller em um estúdio de TV para a gravação do especial. Nas redes sociais, a equipe dela mostrou uma foto dos bastidores. “Hoje gravando o Record 70 anos com meu amigo Michael Keller para o Domingo Espetacular”, afirmou ela.

Ana Maria Braga assumiu o comando do programa Note e Anote no ano de 1993 e se tornou um sucesso da TV brasileira. A atração tinha quadros de culinária, artesanato e entrevistas. Ela deixou a atração 1999, quando foi contratada pela Globo para lançar o programa Mais Você, que está no ar até hoje.