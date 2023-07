Ana Maria Braga exibe foto de gravação para a Record TV

Contratada da Globo, Ana Maria Braga teve liberação especial para participar de homenagem na Record TV

A apresentadora Ana Maria Braga viveu um momento histórico em sua carreira nesta terça-feira, 25. Isso porque ela participou de uma gravação especial para a Record TV após ter uma autorização especial da Globo para aparecer na emissora concorrente.

A Record TV vai celebrar seus 70 anos e decidiu reunir grandes artistas que fizeram parte da história do canal em sua existência. Assim, Ana Maria não poderia ficar de fora por causa do sucesso no início da carreira dela na TV com o programa Note e Anote.

Para isso, a comunicadora veterana foi entrevistada pelo repórter Michael Keller em um estúdio de TV para a gravação do especial. Nas redes sociais, a equipe dela mostrou uma foto dos bastidores. “Hoje gravando o Record 70 anos com meu amigo Michael Keller para o Domingo Espetacular”, afirmou ela.

Ana Maria Braga assumiu o comando do programa Note e Anote no ano de 1993 e se tornou um sucesso da TV brasileira. A atração tinha quadros de culinária, artesanato e entrevistas. Ela deixou a atração 1999, quando foi contratada pela Globo para lançar o programa Mais Você, que está no ar até hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga apareceu de óculos escuros no Mais Você

Na semana passada, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao aparecer de óculos de sol. Ela quebrou o protocolo e apresentou a atração usando o acessório irreverente dentro do estúdio. Logo na abertura do programa, ela explicou o que aconteceu.

Nos primeiros minutos do Mais Você, o personagem Louro Mané elogiou o estilo de Ana Maria ao aparecer com óculos escuros combinando o seu look. Porém, ela contou que o acessório foi escolhido por causa da luminosidade do estúdio. Ela disse que realizou um procedimento com laser nos olhos e não pode se expor à luz por muito tempo. “Dei uns tiros de laser e não pode com muita luz. Então, estou aqui”, disse ela ao explicar o uso do óculos escuros.