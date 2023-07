Ana Maria Braga voltará para a Record após 24 anos, entenda!

A apresentadora do “Mais Você”, Ana Maria Braga voltará para a emissora Record após 24 anos de sua saída

Nesta quarta-feira, 19, foi confirmado que Ana Maria Braga foi liberada pela Rede Globo a participar de uma atração na rede Record. A apresentadora será homenageada em um programa da emissora.

De acordo com o site Notícias da TV, a Globo teria inicialmente vetado que Ana Maria fosse a sua antiga emissora, porém, voltaram atrás na decisão. A participação da apresentadora do “Mais Você” será em uma série especial do Domingo Espetacular que será uma homenagem a ela.

Um dos possíveis motivos para que a Globo tenha negado a participação de Ana de início seria porque o “Domingo Espetacular” é um concorrente direto do “Fantástico, já que ambos passam no mesmo horário de domingo.

Ainda segundo o site e a assessoria da apresentadora, Ana Maria irá gravar sua participação no especial da Record TV nesta próxima terça-feira, 25. A comandante do "Mais Você" falará sobre sua participação na emissora entre os anos de 1993 e 1999.

Em sua passagem pela Record, Ana Maria ficou conhecida pelo público por conta de seu programa "Note e Anote", e a partir de 1996 ganhou uma atração com seu nome: “Programa Ana Maria Braga”. Além da Record, Ana já passou pela TV Tupi e apresentou a Rede Tupi de Notícias entre os anos de 1977 e 1980.

Quem também participará do especial do Domingo Espetacular é Eliana. A apresentadora conseguiu a liberação do SBT para gravar na Record. A loira, que também participará do Criança Esperança na Globo, falará sobre seu período na Record que foi entre 1998 e 2008.

Voltou!

Na última sexta-feira, 14, Ana Maria Braga voltou ao “Mais Você” após ficar um tempo afastada do programa. A apresentadora, que foi substituída durante a semana, explicou aos espectadores o que aconteceu.

“Na quarta-feira, eu estava sem voz e não nada para vir aqui, uma secura atacou a garganta, não deu muito certo. E sem voz não tem nada para fazer aqui. Hoje a minha voz vai dar uma falhadinha, mas vocês me desculpem”, revelou.