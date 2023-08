Ana Maria Braga desabafa após boatos: 'A coisa é tão absurda'

Após ser alvo de boatos de que iria deixar a Globo, Ana Maria Braga rompe o silêncio e nega tudo: 'Eu fico muito chateada'

A apresentadora Ana Maria Braga rompeu o silêncio sobre os boatos de que poderia se despedir da Globo nos próximos anos. Depois de ver os rumores tomarem conta da internet, ela veio à público por meio de um vídeo no Twitter e negou sua aposentadoria. A comunicadora contou que não tem planos de se afastar do trabalho e que, caso mude de ideia, vai ser a primeira a comunicar seus fãs.

Além disso, ela alfinetou a velocidade como as notícias falsas se espalham pela internet. “Estou vindo aqui para contar uma coisa muito desagradável. Como vocês sabem, a respeito da minha vida profissional, pessoal, tem fofoca todo dia em todos os lugares. Eu nunca respondo porque eu acho que a melhor coisa que tem no mundo é o tempo e a verdade. A verdade sempre prevalece. Mas quando a coisa é tão absurda e fica meio cansativa. Eu fico muito chateada das pessoas escreverem coisas sem checar a fonte, sem saber, ouviu o passarinho cantar ou dar uma notícia antiga que reflete nos dias de hoje... Porque desestabiliza uma equipe toda", disse ela.

Na sequência, ela garantiu que sempre dá as informações sobre a sua própria vida para os fãs quando acha que é algo importante. "Quando se dá uma notícia sem nenhuma base, que tipo de jornalismo é esse... Eu sempre disse para vocês que qualquer atitude minha com relação ao meu trabalho e mesmo sobre a minha vida pessoal, eu nunca deixei de falar a verdade. As primeiras pessoas que vão saber disso, qualquer mudança que eu tenha de ideia, com relação a trabalhar ou não trabalhar, primeiro é a minha família e em segundo lugar são vocês. Eu sempre digo que quem paga meu salário são as pessoas que me acompanham há quase 30 anos e acreditam em mim e estão aqui comigo todas as manhãs. Eu tenho que contar as coisas que estão acontecendo quando são importantes", declarou.

Por fim, ela negou os boatos de que iria deixar a Globo. "E agora saiu uma notícia dizendo que eu disse eu já negociei com a empresa que eu deixo de trabalhar em 2024. é uma mentira deslavada! Isso atrapalha o andamento dos meus negócios, atrapalha o andamento dos negócios da Globo, é um negócio que não tem sentido. Para um vírus que vai se reproduzindo em todos os lugares. Falar uns absurdos desses dá clique. Foi tão absurdo essa repercussão, sem sentido, que eu falei que preciso falar diretamente com o pessoal que acredita em mim. Isso não existe. Quando houver alguma intenção da minha parte para alguma mudança nos meus planos, ou de parar de trabalhar, ou tirar férias, eu vou tirar férias agora, vou tirar duas semanas agora. Eu não vou deixar de trabalhar. Isso não existe. Eu tenho planos de fazer melhor o que estou fazendo, eu amo o que eu faço. Tem hora que cansa. Eu nunca fiz isso de tirar satisfação e dar satisfação, o tempo mostra que não é verdade. Dessa vez não vou deixar passar", comentou.

Na legenda do vídeo, Ana Maria Braga também desabafou sobre o ocorrido. "Mais uma mentira! É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem... Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês.

Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber. Fake news atrapalha e desestabiliza. Agora espero que essa notícia verdadeira se espalhe na mesma velocidade que a falsa. Pode ser, jornalistas? Obrigada, tenham uma boa semana", afirmou.

Assista ao vídeo: