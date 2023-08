Ana Maria Braga fala de Faustão: ''Sei que tá tudo bem''

De volta ao 'Mais Você', Ana Maria Braga fala de transplante de Faustão e manda recado para apresentador

A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao Mais Você nesta segunda-feira, 28, após suas férias. Depois de mostrar alguns momentos de sua viagem a Israel em seu programa, a loira finalizou a atração mandando um recado para seu ex-colega de emissora, Faustão.

A comunicadora então falou que mesmo fora do Brasil, ela ficou sabendo da notícia e estava orando pelo amigo. Ana Maria Braga então comentou que sabe que ele está bem após o transplante de coração e pediu para a esposa dele, Luciana Cardoso, mandar seu recado.

"Orei por ele bastante lá, pela Preta Gil, meu amigo Faustão, assunto do momento, o transplante do coração de Fausto Silva, queria deixar meu abraço, a torcida pra que tudo continue bem, eu sei que tá tudo bem, o Brasil todo tá na torcida pra que tudo evolua bem, Luciana, manda recado pra ele", disse a apresentadora em sua atração.

Ainda nesta segunda-feira, 28, após um dia da chegada do coração, a esposa de Fausto Silva se pronunciou e revelou que ele estava na fila desde o dia 8 de agosto. Luciana Cardoso ainda escreveu na carta aberta um agradecimento a todos os envolvidos.

++ Opinião: Ao deixar a Band, Faustão ganha despedida de acordo com sua importância

Faustão foi operado neste domingo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está sendo operado neste domingo (27). Um coração compatível com o apresentador chegou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde o início do mês

A equipe responsável pelo procedimento, liderado pelos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e de serviços hospitalares, já realizou a cirurgia que durou cerca de duas horas.

Leia também:Como funcionou a cirurgia de Faustão? Saiba mais sobre o transplante de coração

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.