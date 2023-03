Ana Maria Braga detona participantes expulsos do BBB 23: 'Falta de respeito'

Ana Maria Braga faz discurso rígido ao comentar a decisão do BBB 23 de expulsar Cara de Sapato e MC Guimê: 'Já acabou tarde'

A apresentadora Ana Maria Braga fez um discurso rígido ao comentar sobre a decisão do BBB 23, da Globo, de expulsar Antonio Cara de Sapato e MC Guimê do reality show. Na manhã desta sexta-feira, 17, durante o programa Mais Você, ela detonou as atitudes dos dois contra a mexicana Dania Mendez, já que eles foram acusados de assédio.

Assim, Ana Maria contou que apoia a decisão de tirá-los do Big Brother Brasil após as cenas terem sido exibidas. "Eu quero dizer que foi muito educativa a decisão do BBB. Eles nos fizeram ver como não se deve tratar uma mulher e não há álcool que justifique isso, essa importunação, essa falta de respeito", disse ela.

E completou: "Um reality não é só um entretenimento, ali a gente vê reproduzido comportamentos nossos, variados, frutos da diversidade das pessoas. Não deixa de ser um retrato do que a gente encontra aqui fora, nós mulheres sabemos disso, mas não tem câmeras que mostre".

Por fim, ela contou: "Não é de hoje que a sociedade deixa explícito o que não quer mais. São comportamentos machistas, preconceituosos. Acabou da gente suportar esse tipo de comportamento e já acabou tarde. A equipe aqui do Mais Você se soma à equipe do BBB que colocou a bola no chão e deu um ‘acorda menina’ para mostrar que não tem mais espaço para atitudes sem o consentimento de uma mulher. Eu fico me perguntando: até quando as pessoas vão demorar pra entender que não é não?".

E vamos de #PensamentoDoDia com o #MaisVocê? "Um erro repetido mais de uma vez, é uma decisão." 👀☕ pic.twitter.com/1ItiINeGzw — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 17, 2023

Lexa fica aos prantos com desclassificação de MC Guimê

A cantora Lexa apareceu chorando muito após a notícia de que MC Guimê foi expulso do BBB 23 junto com Cara de Sapato. Logo após a notícia ser dada ao vivo na TV, Lexa gravou um vídeo nos stories do Instagram chorando muito e desabafou sobre como estava se sentindo. “É um pesadelo, gente! Não é posível”, disse ela, que estava em um carro e chorando.