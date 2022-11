Ana Furtado comemora aniversário de Boninho com viagem internacional

Ana Furtado e Boninho estão em Miami para comemorar adiantado os 61 anos do diretor

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 16h32

A apresentadora Ana Furtado (49) já está comemorando o aniversário do amado Boninho (60), que será somente na sexta-feira, 4.

O casal está em Miami, nos Estados Unidos, e apareceu festejando a dois em um restaurante, com direito a taça nas mãos dos dois para realizarem um brinde.

"O aniversário dele é só na sexta, mas por aqui já começamos as comemorações! Viva meu amor!!!", escreveu a loira.

Enquanto alguns fãs já desejeram feliz aniversário ao diretor de entretenimento da Globo, alguns superticiosos disseram que só mandariam mensagens na data em que ele realmente completaria mais um ano de vida.

Confira a foto de Ana Furtado e Boninho:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Boninho fala sobre BBB 23

Em breve vídeo, Boninho tratou de desmentir que o elenco do próximo ano já estava pronto, no entanto, deixou os fãs do reality show ainda mais curiosos: "Se eu tiver que toda vez entrar aqui para falar sobre camarote ou pipoca, desmentir nome ou qualquer coisa, eu vou enlouquecer. Então, deixando bem claro, não tem nenhum camarote fechado ainda, porque a gente está pensando em quem a gente vai levar".