Boninho fala sobre spoilers e camarote do BBB23: "Eu vou enlouquecer"

Boninho disse também que a produção ainda não definiu quem serão as pessoas escolhidas para o camarote

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 10h40

O diretor de televisão Boninho (60) fez um vídeo para avisar sobre spoilers do BBB23. Após possíveis rumores de artistas que estariam no camarote da próxima edição do reality começarem a circular na web, ele usou o Instagram nesta segunda-feira (24) para avisar que ainda não existem nomes confirmados.

"Se eu tiver que toda vez entrar aqui para falar sobre camarote ou pipoca, desmentir nome ou qualquer coisa, eu vou enlouquecer. Então, deixando bem claro, não tem nenhum camarote fechado ainda, porque a gente está pensando em quem a gente vai levar", afirmou o diretor da atração.

Boninho declarou que não vai falar sobre as apostas de nomes que surgem na web e brincou ao aparecer usando "capacete anti-spoiler" no vídeo. Bruna Griphao (23), João Guilherme (20) e Yasmin Brunet (34) foram alguns dos famosos cogitados pelos internautas para integrar o camarote do reality.

João Guilherme deixou no ar especulações sobre participar do BBB

Nesta segunda-feira, 24, João Guilherme abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram e foi questionado sobre a possibilidade de participar do BBB.

Ao contrário do esperado pelos fãs, o ator resolveu deixar no ar o mistério, e não respondeu nem que sim nem que não participaria, apenas escreveu: “Meus amigos”, e adicionou algumas risadas ao comentário.

A resposta veio acompanhada de um print, onde algum amigo de João diz estar afobado com a informação de sua participação no reality.

Boninho diz que Vitão e Yasmin Brunet não foram convocados para o BBB 23

Boninho também foi ao seu Instagram em setembro para desmentir alguns rumores em relação à próxima edição do Big Brother Brasil.

“Pois é, então Xamã. Mega artista, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Não tá no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother”, fazendo referência ao rapper Xamã (32), o cantor Vitão (23), a influenciadora Yasmin Brunet e a atriz Isabella Santoni (27) que, segundo rumores, estariam cotados para o BBB23.