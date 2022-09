Boninho diz que Vitão e Yasmin Brunet não foram convocados para o BBB 23

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho negou os rumores de que Vitão e Yasmin Brunet estariam no grupo camarote da próxima edição do BBB

Nesta quinta-feira, 29, Boninho foi ao seu Instagram desmentir alguns rumores em relação à próxima edição do Big Brother Brasil.

“Entendendo as especulações do Big Brother. Pois é, então Xamã. Mega artista, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Não tá no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother”, fazendo referência ao rapper Xamã, o cantor Vitão, a influenciadora Yasmin Brunet e a atriz Isabella Santoni que, segundo rumores, estariam cotados para o BBB23.

O diretor da Rede Globo comentou em que pé está a preparação e garantiu que o grupo Camarote, dos famosos, não é uma preocupação neste momento: “Agora a gente tá olhando, ligado no pessoal da Pipoca”.

O marido de Ana Furtado aproveitou para lembrar que as seletivas para participar do reality no ano que vem irão acontecer em Salvador.

