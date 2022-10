Boninho aparece com jaqueta grifada de mais de R$ 30 mil

Look estiloso

Em foto com os amigos, Boninho rouba a cena ao usar jaqueta luxuosa de grife

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 18h36

O diretor de TV Boninho esbanjou elegância e sofisticação ao mostrar o seu look do dia para uma gravação nos estúdios da Globo. Nesta quinta-feira, 27, ele apareceu ao lado de Luciano Huck e Taís Araújo e exibiu o seu look de grife.

Boninho surgiu com uma jaqueta de couro da grife Louis Vuitton, que foi confeccionada com o monograma da marca e com tiras de couros na cor amarela. A peça custa cerca de 4.450 libras, cerca de R$ 32 mil.

Boninho desmente spoilers sobre o BBB 23

O diretor de televisão Boninho (60) fez um vídeo para avisar sobre spoilers do BBB23. Após possíveis rumores de artistas que estariam no camarote da próxima edição do reality começarem a circular na web, ele usou o Instagram nesta segunda-feira (24) para avisar que ainda não existem nomes confirmados.

"Se eu tiver que toda vez entrar aqui para falar sobre camarote ou pipoca, desmentir nome ou qualquer coisa, eu vou enlouquecer. Então, deixando bem claro, não tem nenhum camarote fechado ainda, porque a gente está pensando em quem a gente vai levar", afirmou o diretor da atração.

Boninho declarou que não vai falar sobre as apostas de nomes que surgem na web e brincou ao aparecer usando "capacete anti-spoiler" no vídeo. Bruna Griphao (23), João Guilherme (20) e Yasmin Brunet (34) foram alguns dos famosos cogitados pelos internautas para integrar o camarote do reality.