Amizade de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel começou de jeito inusitado. Saiba como!

Xuxa foi a responsável por apresentar Bruna Marquezine e Sasha Meneghel, que são amigas até hoje. Saiba como tudo aconteceu

A amizade de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel é uma das mais duradouras do mundo dos famosos e as duas sempre roubam a cena quando aparecem juntas nas redes sociais. Na semana passada, a relação delas conquistou os fãs mais uma vez quando Sasha viajou até o Havaí para passar o aniversário de Bruna junto com ela. O vídeo do encontro delas emocionou os fãs. Que tal lembrar como a amizade começou?

Recentemente, Bruna Marquezine contou a história de como conheceu Sasha Meneghel. Em entrevista no podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, ela contou que as duas se conheceram por causa de Xuxa Meneghel, que acreditava na amizade delas e tratou de apresentá-las ainda na infância .

“Eu estava fazendo um especial com a Xuxa. E ela falou: 'Eu tenho uma filha e vocês têm que ser amigas'. E ela falou para a minha mãe: 'Eu vou levar a sua filha para conhecer a minha filha, elas têm que ser amigas'. Ela marcou um dia para eu ir. Ela terminou a gravação e foi embora. Acho que ela esqueceu, mas eu não esqueci. Falei: 'Mãe, você vai me levar lá'. Eu lembro que eu entrei. Eu era muito pequena, e a casa muito grande. A minha mãe não quis entrar, obviamente”, disse ela.

Então, ela contou que foi dormir no quarto de Sasha e só conheceu a amiga no dia seguinte. “A Maria, que foi fiel esculdeira da Xuxa por muitos anos, falou: 'A Xuxa vai descer'. Eu lembro que fiquei sentada em uma sala muito gigante que nunca tinha visto na vida, tudo bem escuro, e eu comecei a ver no vidro o reflexo de uma pessoa muito grande. Aquilo era muito assustador, e de repente ela apareceu aqui e falou: 'Oi, tudo bem?'. E ela conversou comigo e falou: 'Vou te colocar no quarto da Sasha. Ela já está dormindo. Amanhã, quando acordarem, vocês vão se conhecer'. Deitei na cama e dormi. Acordei com a Sasha sentada na cama: 'Oi, quer brincar?'. 'Ahã'. E viramos muito amigas para sempre”, declarou.

Sasha e Bruna Marquezine gravaram vídeo divertido no aeroporto

A atriz Bruna Marquezine e a modelo Sasha Meneghel aproveitaram uma viagem ao Havaí nos últimos dias e já embarcaram de volta para suas casas. Porém, antes da despedida, as duas se divertiram enquanto gravavam vídeos no aeroporto.

Nas redes sociais, elas apareceram com conjuntos de moletom nos novos vídeos. Em um deles, as duas apareceram correndo pelo saguão de embarque com suas malas. Em outro momento, as amigas dançaram na frente da câmera e também contaram com a companhia de João Figueiredo, que é marido de Sasha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tracklist (@tracklistoficial)