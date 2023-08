Bruna Marquezine e Sasha Meneghel gravam vídeos divertidos no aeroporto

Após surpreender Bruna Marquezine em seu aniversário, Sasha Meneghel se diverte com a amiga ao gravar vídeos no aeroporto

A atriz Bruna Marquezine e a modelo Sasha Meneghel aproveitaram uma viagem ao Havaí nos últimos dias e já embarcaram de volta para suas casas. Porém, antes da despedida, as duas se divertiram enquanto gravavam vídeos no aeroporto.

Nas redes sociais, elas apareceram com conjuntos de moletom nos novos vídeos. Em um deles, as duas apareceram correndo pelo saguão de embarque com suas malas. Em outro momento, as amigas dançaram na frente da câmera e também contaram com a companhia de João Figueiredo, que é marido de Sasha.

Vale lembrar que Bruna foi passar o seu aniversário no Havaí na semana passada e ficou emocionada ao abrir a porta do quarto do hotel e se deparar com Sasha. A filha de Xuxa decidiu fazer uma surpresa para a amiga e apareceu por lá sem avisar, fazendo a amiga cair de joelhos e chorar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tracklist (@tracklistoficial)

Olha eles Bruna Marquezine, João Figueiredo e Sasha Meneguel 🤣🤣🤣😍😍😍 pic.twitter.com/yLEL4S3OAa — Erikkalux (@ErikalucianaSo1) August 6, 2023

🚨VEJA: Bruna Marquezine e Sasha Meneghel também entraram na trend de “August”, de Taylor Swift.

pic.twitter.com/TCL4oy1qj6 — CHOQUEI (@choquei) August 6, 2023

Sasha fala sobre ter crescido sendo famosa

A modelo Sasha Meneghel Szafir, que é filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, deu um depoimento em Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e falou sobre como foi crescer sendo famosa desde o seu nascimento. O parto dela foi exibido no Jornal Nacional e os brasileiros acompanharam o seu crescimento até hoje em dia. Então, ela refletiu sobre toda essa exposição e a fama da mãe.

“Eu não conseguia entender porque tanta criança corria atrás dela, porque tanta gente ficava em volta dela. Por muito tempo eu não consegui entender esse lugar, esse ser famoso, esse ser uma pessoa pública”, disse ela.

Logo depois, Sasha refletiu sobre as expectativas sobre a sua vida. “Eu sentia muito o peso das expectativas que as pessoas colocavam sobre mim, sabe? Por muitos anos isso me fez mal, de certa forma, porque eu só olhava para esse lado. Era muita informação para uma criança, mas era a minha realidade”, declarou.