Sasha Meneghel revela como foi crescer com a exposição: 'Sentia o peso'

Filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, Sasha reflete sobre como foi ser famosa desde o seu nascimento em depoimento no Xuxa – O Documentário

A modelo Sasha Meneghel Szafir, que é filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, deu um depoimento em Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e falou sobre como foi crescer sendo famosa desde o seu nascimento. O parto dela foi exibido no Jornal Nacional e os brasileiros acompanharam o seu crescimento até hoje em dia. Então, ela refletiu sobre toda essa exposição e a fama da mãe.

“Eu não conseguia entender porque tanta criança corria atrás dela, porque tanta gente ficava em volta dela. Por muito tempo eu não consegui entender esse lugar, esse ser famoso, esse ser uma pessoa pública”, disse ela.

Logo depois, Sasha refletiu sobre as expectativas sobre a sua vida. “Eu sentia muito o peso das expectativas que as pessoas colocavam sobre mim, sabe? Por muitos anos isso me fez mal, de certa forma, porque eu só olhava para esse lado. Era muita informação para uma criança, mas era a minha realidade”, declarou.

Xuxa Meneghel revela momento que a incomodou após o nascimento de Sasha

Ainda no documentário, Xuxa Meneghel relembrou o nascimento da filha e falou sobre um momento que a incomodou. A apresentadora contou que não deu autorização para que as imagens do primeiro banho da filha fossem exibidas na televisão.

“Eu não sabia nem que tinha sido gravado o primeiro banho dela. Não me pediram, não me falaram: 'O que você acha? A gente pode dar essas imagens?'. Nada. Foi uma coisa que a Marlene gravou, a Marlene colocou. Eu achei bastante exposição. Uma coisa que eu não queria. Eu sempre botei na minha cabeça que eu era a pessoa pública, não a minha filha. Eu me senti muito mal com aquilo”, disse ela, e completou: “É como se eu tivesse sido violentada ali, porque foi uma situação que era uma coisa minha, muito minha. Era minha filha. Não tinham o direito de fazer isso”.

Na sequência, Xuxa contou que o nascimento de Sasha foi um divisor de águas em sua vida e sua postura. “Foi uma divisão. Dali eu vi realmente que eu não queria que ninguém fizesse com ela o que estavam fazendo comigo”, declarou.