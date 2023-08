Bruna Marquezine celebra aniversário no Havaí e se emociona com surpresa de Sasha

Atriz Bruna Marquezine cai no choro após surpresa de Sasha Meneghel durante celebração no Havaí

Nesta sexta-feira, 4, a atriz Bruna Marquezine está completando 28 anos de idade! E para celebrar esta data tão importante, a famosa foi curtir um tempo no Havaí, Estados Unidos. O que ela não esperava é que seria surpreendida por sua amiga, a modelo Sasha Meneghel, que chegou sem avisar em seu quarto de hotel para poder compartilhar esse momento ao lado da artista.

Em um vídeo compartilhado através de seu perfil oficial no TikTok, Sasha mostra o momento no qual chega para surpreender a amiga. Ao ver a modelo, Bruna grita, abraça a filha de Xuxa e se ajoelha no chão, chorando de felicidade.

“Eu nunca consegui fazer uma surpresa”, brincou Sasha, que aproveitou para ir para a praia com a atriz depois do encontro tão emocionante. Os comentários da postagem foram inundados de internautas que se encantaram com a surpresa feita pela modelo.

“Chorei com a Bru ajoelhando emocionada”, “Não tem como não chorar junto com a Bru”, “A amizade mais linda e mais sincera desse mundo dos famosos”, “Sensacional”, “Chorei junto”, são apenas algumas das mensagens deixadas pelos seguidores do TikTok de Sasha Meneghel.

Giovanna Ewbank choca seguidores com homenagem para Bruna Marquezine

Bruna Marquezine recebeu homenagens de vários amigos no seu aniversário de 28 anos. A atriz também foi celebrada por uma de suas grandes amigas, a apresentadora Giovanna Ewbank, que aproveitou a data especial para compartilhar um vídeo que chocou seus seguidores.

Em seu Instagram, Gioh publicou um registro ao lado de Marquezine ao som da música I Kissed A Girl, da Katy Perry, onde as duas posam juntas e dão um beijão na boca para as câmeras. Muito amigas, as duas têm uma intimidade que impressiona o público e faz qualquer um se derreter.

"Achei esse vídeo lindo nosso pra celebrar o seu dia meu amor e dizer pro mundo o quanto você é uma pessoa especial pra mim e pra todos, uma mulher do bem que está sempre disposta a ajudar quem o próximo, uma amiga leal, doce, gata, talentosa, que não se dá muito bem com as mensagens de WhatsApp assim como eu. Mas quando a gente se vê a gente sabe que tudo ali é real, muito real, e eu sou muito sortuda porque eu tive o privilégio de encontrar você nesse caminho, uma amiga pro resto da vida! Você sabe que pode contar comigo pra o que der e vier não sabe? EU AMO VOCÊ! Feliz aniversário, meu amor!", escreveu a apresentadora do Quem Pode, Pod na legenda do vídeo.