Alexandre Borges é surpreendido com recado do filho com Julia Lemmertz: ''Inspiração''

Durante o programa 'Encontro', ator Alexandre Borges recebe lindo depoimento de seu herdeiro com Julia Lemmertz

O ator Alexandre Borges foi um dos convidados do programa Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta segunda-feira, 07, no mesão do Criança Esperança.

Durante sua participação na atração da TV Globo, o artista foi pego de surpresa com um recado especial do filho, Miguel Borges, de 23 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Julia Lemmertz, que apareceu no telão e deixou uma declaração para o pai.

"Oi, pai, quem está aqui no Criança Esperança não é mais tão criança assim, mas tô passando aqui para te dar um beijo, te dizer que te admiro muito, mesmo a gente seguindo caminhos diferentes, você atuando e eu no áudio, na música", iniciou ele.

"O fato de você trilhar o seu caminho assim, sozinho, e com seu esforço, me dá muita inspiração mesmo", declarou ainda Miguel, relembrando momentos marcantes ao lado do pai.

A notícia da morte da atriz Aracy Balabanian foi recebida na manhã desta segunda-feira, 07, no programa Encontro. A apresentadora Patrícia Poeta declarou: "Acabei de receber uma notícia muito triste. Além de uma grande artista era uma grande amiga. Ela era uma colega muito querida. Ela adorava as crianças e as crianças adoravam ela. Ela foi madrinha das filhas de uma amiga minha e meu filho a chamava de 'dinda'."

Filho de Julia Lemmertz e Alexandre Borges surge enorme em fotos

A atriz Julia Lemmertz foi flagrada recentemente em um momento raríssimo ao lado do filho, o fofíssimo Miguel Corrêa. Discreta, ela foi flagrada ao lado do rapaz ao ir ao cinema em um momento família.

Nas fotos, a atriz aparece de cara lavada e com um look confortável com calça, camiseta e camisa amarrada na cintura. Já o rapaz também aparece vestido de forma casual e mostrou uma semelhança impressionante com a global.

Miguel Corrêa investiu na carreira musical. Em 2021, ele lançou seu primeiro trabalho na área, a mixtape Como Dançar Com Os Lobos. Na época, ele publicou um desabafo nas redes sociais.