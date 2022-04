Alessandra Negrini aproveita banho de rio com Marco Pigossi durante gravações de 'Cidade Invisível'

A atriz Alessandra Negrini curtiu dia de folga nas gravações da segunda temporada de 'Cidade Invisível' ao lado de Marco Pigossi

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 08h57

Os atores Alessandra Negrini (51) e Marco Pigossi (33) aproveitaram o dia de descanso no trabalho para recarregar as energias!

Os artistas, que estão gravando a segunda temporada da Cidade Invisível, série da Netflix dirigida por Carlos Saldanha, curtiram a folga em banho de rio na Ilha do Combú, no Belém do Pará.

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou cliques em que aparece com sorriso no rosto, usando biquíni preto. Em uma das fotos, ela posou com o colega de trabalho, que interpreta o protagonista da trama, Eric.

"Banho de rio. Ilha do Combú. Nosso dia de folga no paraíso!", escreveu Alessandra Negrini na legenda da publicação feita na terça-feira, 19.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Toda trabalhada na perfeição", "Você não se cansa de ser linda", "Tô apaixonada nessas fotos! Que amor", "Não sei se to vivendo ou esperando a segunda temporada de Cidade Invisível", "Aaaaaah, perfeitos", destacaram os seguidores.

Alessandra Negrini deixa elenco de série do Globoplay

Alessandra Negrini, que dá vida a Inês em Cidade Invisível, que exalta o folclore brasileiro, estava cotada para participar da série Fim, baseada no livro escrito por Fernanda Torres (56). Devido a conflito de agendas, a artista precisou deixar o elenco da trama, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Confira os cliques de Alessandra Negrini com Marco Pigossi: