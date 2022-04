Alessandra Negrini deixa elenco de nova série do Globoplay

Atriz Alessandra Negrini deixa elenco de próxima produção do Globoplay para atuar em outro projeto na TV

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 13h43

Reservada pelo Globoplay para fazer parte do elenco de uma das novas produções da empresa, a atriz Alessandra Negrini (51) recentemente deixou o projeto.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista estava cotada para participar da série Fim, baseada no livro escrito por Fernanda Torres (56).

Por causa de um conflito de agendas, a famosa precisou declinar desse convite, já que faz parte da segunda temporada de Cidade Invisível, seriado sobrenatural da Netflix.

Cuca em série de folclore brasileiro

E por falar no projeto, as gravações dos novos episódios já começaram e seguem à todo vapor. Em suas redes sociais, Alessandra Negrini, intérprete da Cuca, recentemente mostrou que estava com o roteiro da série nas mãos. "Estou estudando a Cuca!", escreveu ela no Instagram.