Alejandro Claveaux conclui série e volta às novelas como garimpeiro misterioso

O ano ainda está começando para alguns, em fase de organização dos novos projetos, mas esse não é o caso de Alejandro Claveaux (40). O ator encerrou as gravações da terceira temporada Rensga Hits!, série Globoplay, e já começou com os trabalhos em No Rancho Fundo, próxima novela das seis da TV Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Claveaux conta que emendou as atividades, ele começou gravando a segunda temporada de Rensga Hits! em julho de 2023 e logo em seguida já filmaram a terceira fase da trama. Agora, está tudo finalizado.

“Gravar duas temporadas seguidas foi muito cansativo, mas ao mesmo tempo prazeroso, os atores estão aquecidos para maratona no set de filmagem. E as cenas acontecem de maneira fluída e natural”, comenta o ator.

Na trama, ele vive Deivid Cafajeste, um cantor sertanejo que assume relacionamento com Kevin Costa, interpretado pelo ator Samuel de Assis (41).

Alejandro fala que está com bastante expectativas para o lançamento da segunda temporada, que a previsão de lançamento está marcada para acontecer em agosto deste ano.

“Tem muita música nova, muitas histórias que vão surpreender. O Cafajeste dá uma reviravolta na carreira e na vida. Dá uma repaginada no visual, nas letras de suas músicas, na sua relação com Kevin. Mas não vai deixar de ser o Cafa, aí está o perigo", compartilha o ator.

Do violão ao garimpo

Clauveaux encerrou as gravações de Rensga Hits! e já começou as gravações de No Rancho Fundo. Ele será Jordão, um homem misterioso, bruto e respeitador e que começa a novela no garimpo e depois vai para a cidade.

A próxima trama das seis é de autoria de Mario Teixeira (56), e tem previsão de estreia no mês de abril. Esse é o retorno de Alejandro às novelas depois de dois anos, sua última foi uma participação em Cara e Coragem. Recentemente, ele também esteve no elenco de Amor de Mãe.

“Adoro fazer novela, acho que o personagem tem tempo para acontecer e desenvolver sua história. Estou muito empolgado, acredito que vai ser uma novela que vai encantar o público, o texto do Mário está brilhante, a direção, equipe e elenco estão muito empolgados pra contar esse história e isso faz toda diferença”, finaliza o ator.