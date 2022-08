Atores de 'Rensga Hits' surpreendem com beijão durante festa da série

Os atores Alejandro Claveaux e Samuel de Assis, de 'Rensga Hits', dão beijo no palco da festa de lançamento da produção do Globoplay

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 09h52

A festa em comemoração ao sucesso de Rensga Hits! após o lançamento deu o que falar e um vídeo de atores se beijando durante o evento está circulando nas redes sociais.

Nas imagens, Alejandro Claveaux (39) e Samuel de Assis (39) aparecem se beijando no palco da festa, que aconteceu na quarta-feira, 10, no Rio de Janeiro, e reuniu elenco e equipe da produção do Globoplay, que traz Alice Wegmann (26) no papel da protagonista Raíssa Medeiros.

Na trama, os artistas interpretam um casal. Alejandro interpreta Deivid Cafajeste, um sertanejo famoso que ainda não assumiu sua sexualidade e acaba se apaixonando pelo segurança Kevin Costa, personagem de Assis.

No registro, os dois aparecem cantando a música Disfarce, composta para a trilha sonora de Rensga Hits, e ao final da apresentação, protagonizaram um beijo que deixou o elenco e equipe presentes no local vibrando, eufóricos. Alice, que também estava no palco, celebrou com alegria o momento.

Deborah Secco (42), que integra o elenco da série, shippou os dois ao postar o momento no Instagram: “Meu casal!”, disse a intérprete de Marlene.

Em entrevista ao Gshow, Samuel contou que a parceria com Alejandro é de longa data. “Eu e o Alê somos amigos há 14 anos. Tentamos trabalhar algumas vezes, mas não rolou. Acho que a vida estava guardando Rensga para a gente comemorar esses anos todos”. "A gente se ama e está feliz com o resultado do encontro na frente das câmeras", declarou ainda.

Atores de 'Rensga Hits' se beijam durante festa da série:

Atores de Rensga Hits dão beijão e levam público à loucura. Confira! #RensgaHits



IG pic.twitter.com/qpTqaT00Mp — Site RD1 (@rd1oficial) August 12, 2022

Sucesso em 'Rensga Hits', Alice Wegmann comenta sobre se lançar na música

Recentemente, Alice Wegmann comentou sobre interpretar a personagem Raíssa Medeiros, que é uma cantora sertaneja, ao compartilhar registros do show especial em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso. Alice disse que não pretende se lançar no cenário musical e ressaltou sua admiração por Cae e grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil (80), Maria Bethânia (76), Djavan (73), Gal Costa (76), Chico Buarque (78), Jorge Ben Jor (83), Milton Nascimento (79) e Elis Regina (1945-1982).

"Em #RensgaHits, Raíssa me trouxe a oportunidade de cantar… eu, que sempre tive medo, que sempre fui tímida com o violão, vejo e admiro tanto essas pessoas que me dá um pavor de estragar qualquer canção. Honro e respeito muito os nossos artistas e não tenho uma ambição de me lançar no meio sem antes estudar muito", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!