Sucesso em 'Rensga Hits!', Alice Wegmann comenta sobre se lançar na música

Atriz Alice Wegmann, protagonista de 'Rensga Hits!' fala sobre se lançar na carreira musical e exalta artistas brasileiros, como Caetano Veloso

A atriz Alice Wegmann (26) está fazendo sucesso e sendo muito elogiada pelo papel como a protagonista da nova série do Globplay, Rensga Hits!

Nesta terça-feira, 09, a artista comentou sobre interpretar a personagem Raíssa Medeiros, que é uma cantora sertaneja, ao compartilhar registros do show especial em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, que aconteceu no último domingo, 07, no Rio de Janeiro, no aniversário do artista.

A famosa disse que não pretende se lançar no cenário musical e ressaltou sua admiração por Cae e grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil (80), Maria Bethânia (76), Djavan (73), Gal Costa (76), Chico Buarque (78), Jorge Ben Jor (83), Milton Nascimento (79) e Elis Regina (1945-1982).

"A música tem pra mim a importância de todos os dias. Caetano, Gil, Djavan, Gal, Bethânia, Chico, Jorge Ben, Elis e Bituca (Milton Nascimento) pra mim são soberanos. Não passo um dia da minha vida sem ouvir ou cantar qualquer música deles. A música brasileira sem dúvidas é o que mais me toca, porque fala do meu país, das minhas origens, de onde eu vim. Entendo e conheço o Brasil através de sua música", começou escrevendo.

"Em #RensgaHits, Raíssa me trouxe a oportunidade de cantar… eu, que sempre tive medo, que sempre fui tímida com o violão, vejo e admiro tanto essas pessoas que me dá um pavor de estragar qualquer canção. Honro e respeito muito os nossos artistas e não tenho uma ambição de me lançar no meio sem antes estudar muito".

Ao concluir o texto, a atriz destacou o momento especial que viveu no show de Caetano e agradeceu pela oportunidade da experiência única, ao lado de Gil. "Mas nesse domingo, o @globoplay me deu o maior presente de toda a minha carreira: assistir ao show do meu artista favorito, ao lado do meu outro artista favorito. Música, pra mim, é a coisa mais divina, mais bonita, mais emocionante e mais transcendental. E talvez por isso, essa tenha sido uma das noites mais especiais que eu já vivi. Obrigada @caetanoveloso @gilbertogil @mariabethaniaoficial @galcosta @djavanoficial @jorgebenjoroficial @chicobuarque @elisregina e tantos outros por tudo o que fizeram pelo nosso povo", declarou Wegmann.

A série original do Globoplay, Rensga Hits!, foi disponibilizada na última quarta-feira, 03. Nas redes sociais, Alice Wegmann falou sobre o projeto. A atriz mergulhou de cabeça na personagem e se mudou para Goiânia durante a preparação. Ela fez aulas de canto, aprendeu sotaque local e chegou a revelar que a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) foi a grande inspiração para dar vida a Raíssa. "Raíssa carrega no peito um colar de espírito santo, um passarinho dourado. Logo no primeiro dia de trabalho tive a certeza de que era pra estar ali. O que é pra ser tem muita força, eu sentia essa força chegando de todos os lugares! E foi assim durante os 3 meses de filmagem, e continua sendo assim hoje, na estreia. Conheci tanta gente foda, tanta gente que deu o sangue pra fazer tudo isso acontecer. Uma equipe que passou semanas de madrugadas em claro filmando pra vocês assistirem. Um elenco que se apaixonou pelas personagens como eu me apaixonei pela nossa passarinha Raíssa. É um projeto de amor. Sobre música. Sobre mulheres. Sobre sonho. RensgaHits me fez voltar a sonhar, e eu espero que desperte o mesmo em vocês. Vamo acelerar essa Bandida, turma", escreveu.

