Alice Wegmann fala sobre estreia da série 'Rensga Hits!': ''Me fez voltar a sonhar''

Atriz Alice Wegmann mostra bastidores da nova série do Globoplay, 'Rensga Hits!', na qual interpreta a sertaneja Raíssa Medeiros

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 10h28

A atriz Alice Wegmann (26) está radiante com seu novo trabalho nas telinhas, a nova série original do Globoplay, Rensga Hits!, e usou suas redes sociais para falar sobre o projeto.

A produção estreia na TV aberta nesta quarta-feira, 03, e a artista, que interpreta Raíssa Medeiros na trama, celebrou seu papel de protagonista.

Alice mergulhou de cabeça na personagem e se mudou para Goiânia durante a preparação. Ela fez aulas de canto, aprendeu sotaque local e chegou a revelar que a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) foi a grande inspiração para dar vida a Raissa.

Em seu perfil no Instagram, a famosa fez uma linda publicação ao compartilhar momentos dos bastidores de gravações e contou sobre o processo da produção, que tem Deborah Secco (42) como a empresária de cantores sertanejos, Marlene, e a influenciadora Rafa Kalimann (29) em sua estreia como atriz.

"Esse trabalho começou pra mim nas cachoeiras do Goiás. Um mês antes de ter sido chamada pra #RensgaHits eu já tava pedindo a benção pra esse estado maravilhoso. Francisco [Gil, filho de Preta Gil] tinha me dado um violão no último aniversário pra eu já ir praticando e perdendo um pouco o medo. Quando cheguei em Goiânia, um carcará bem lindo apareceu na janela do 18o andar do hotel. Veio me dar boas vindas. Peguei o violão da Raíssa pra treinar as músicas, tinha uma águia bem no meio. Mostrei pra Renata e ela tirou foto das páginas de um ~ livro místico que tinha", começou escrevendo.

Na sequência, Alice exaltou a personagem e agradeceu pela parceria com o elenco e equipe. "Raíssa carrega no peito um colar de espírito santo, um passarinho dourado. Logo no primeiro dia de trabalho tive a certeza de que era pra estar ali. O que é pra ser tem muita força, eu sentia essa força chegando de todos os lugares! E foi assim durante os 3 meses de filmagem, e continua sendo assim hoje, na estreia. Conheci tanta gente foda, tanta gente que deu o sangue pra fazer tudo isso acontecer. Uma equipe que passou semanas de madrugadas em claro filmando pra vocês assistirem. Um elenco que se apaixonou pelas personagens como eu me apaixonei pela nossa passarinha Raíssa. É um projeto de amor. Sobre música. Sobre mulheres. Sobre sonho. RensgaHits me fez voltar a sonhar, e eu espero que desperte o mesmo em vocês. Vamo acelerar essa Bandida, turma", declarou ainda.

Ao finalizar, Wegmann convidou os seguidores para assistirem à estreia. "HOJE, depois de Pantanal, #RensgaHits! E meia noite, no @globoplay! Queria marcar tanta gente aqui. Obrigada a cada um que fez parte dessa história! Todo elenco que virou família", disse ela.

"Tão lindo esse nosso encontro!!! Que alegria ganhar à família RENSGA pra vida!!!", declarou Deborah nos comentários do post.

Na série, Raíssa é traída pelo ex-noivo e abandona o altar, seguindo o sonho de viver da música sertaneja. Os dois primeiros episódios da série serão exibidos no Cinema Especial, na TV Globo, e após a exibição, os quatro primeiros capítulos já estarão no Globoplay.

Confira a declaração de Alice Wegmann sobre a série 'Rensga Hits!':

Alice Wegmann posa com Rafa Kalimann e celebra parceria

Recentemente, Alice Wegmann e Rafa Kalimann decidiram celebrar a amizade que começou nas gravações de Rensga Hits! e surgiram juntas em algumas fotos na web. Alice compartilhou uma sequência de registros onde ela aparece coladinha com a amiga, enquanto elas faziam caras e bocas para a câmera e se abraçavam carinhosamente. ''A passarinha Raíssa Medeiros e influneja Paloma passando na sua timeline pra avisar que faltam 3 dias pra estreia de Rensga Hits!", disse ela.

