Lorena Comparato revela que enfrentou doença e 'picadas' durante viagem: 'Atacada'

Em depoimento exclusivo à CARAS Brasil, Lorena Comparato revelou que viagem foi recheada de perrengues e reflexões

Lorena Comparato (33), que estrela Rensga Hits!, aproveitou a folga das gravações da segunda temporada para fazer uma viagem para a Chapada dos Veadeiros. Em depoimento exclusivo à CARAS Brasil, a atriz revelou que o passeio foi recheado de reflexões e perrengues, e que enfrentou doença e picadas durante a viagem: "Atacada".

"Como tive um dia de folga, fui para a Chapada dos Veadeiros, aluguei um carro sozinha e passei por Brasília para a viagem não ser tão longa, fiquei um pouco com amigos e família. Fui para a Chapada dos Veadeiros também para encontrar uma amiga que mora lá, acabei ficando um pouquinho na casa dela", compartilhou Lorena Comparato .

Na última sexta-feira, 22, a viagem da atriz foi interrompida quando ela contraiu o rotavírus, que, de acordo com o Ministério da Saúde, é um dos principais agentes virais causadores de doenças diarreicas agudas. "Acabou que tive que descansar bastante na minha viagem. Fiquei desitdratada, acho que com essa onda de calor também é muito fácil as pessoas se desidratarem. Tive que me manter hidratada o tempo inteiro e fazer bastante soro caseiro", explicou.

"Fui completamente atacada por mosquitos, principalmente no rosto. Fiquei super preocupada por conta das gravações, mas deu tudo certo porque passei remédio e fiquei de olho, cuidando das feridas", completou Lorena Comparato, que terminou a viagem com uma picada de abelha.

Lorena Comparato passou perrengue com picadas na viagem - Foto: Acervo Pessoal

Apesar do perrengues, a atriz declarou que ficou apaixonada pelo local e que conseguiu aproveitar a viagem para várias reflexões: "Foi muito importante, para mim, estar nas águas doces das cachoeiras. Pedi proteção, benção e guia, rezei e agradeci muito, chorei muito. Lembro que cada vez que eu chegava a uma cachoeira, chorava de emoção, de estar em um lugar tão exuberante e tão lindo".