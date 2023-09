Quem é o filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger? Jovem vive distante da mãe nos Estados Unidos

Mick Jagger deu o que falar na web ao revelar que não vai deixar herança para os filhos

Mick Jagger (80) deu o que falar na web ao revelar que não vai deixar herança para os filhos. Um dos oito herdeiros do músico, Lucas Jagger (24) é fruto da relação entre o líder do The Rolling Stones e Luciana Gimenez (53), que viveram romance no final da década de 1990. Desde 2018, o jovem vive distante da mãe nos Estados Unidos, mas passou a maior parte de sua vida no Brasil. Saiba quem é o filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger.

Lucas Jagger nasceu em maio de 1999, quando o relacionamento de seus pais já havia terminado. O filho de Mick Jagger passou a morar no Brasil ao lado de Luciana Gimenez em 2001 e cresceu no país até se formar no colegial. Em 2018, ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, para estudar em uma faculdade.

Com quase 400 mil seguidores no Instagram, Lucas Jagger compartilha seu interesse por moda e viagens com cliques de diversos eventos. O filho de Luciana Gimenez também chegou a atuar como youtuber, com o canal Role Perdido, mas se afastou da mídia nos últimos anos.

"Eu não estou mais na mídia assim, eu meio que sumi, mas obviamente nunca tive problema com isso. Todo mundo sempre foi muito gente boa comigo e eu não sumi por nada que aconteceu, foi mais pelo meu momento mesmo", contou Lucas Jagger em entrevista ao portal Splash, neste mês, durante uma visita ao Brasil para acompanhar um festival de música em São Paulo.

"Não vou falar que comecei a tendência [de unhas pintadas] porque não fui eu que comecei. Eu meio que parei de ir em desfiles, essas coisas, estou focado em outros projetos, mas ainda vou quando posso. O importante é usar o que você quer", opinou o filho de Mick Jagger sobre moda e o seu estilo.

Apesar da distância com a mãe, Lucas Jagger mantém uma boa relação com Luciana Gimenez, como comentou a apresentadora em entrevista à Quem, em novembro de 2022: "Achei que ia ser mais difícil ficar longe do Lucas, mas estou bem. Estou namorando, tenho as minhas coisas… Não fico enchendo o saco dele. De vez em quando dá uma saudade mais forte e vou para Nova York".